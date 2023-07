Quantum computing, ricerca di frontiera grazie a Links di Torino

Il gruppo di lavoro di Links lavora molto sui problemi di ottimizzazione, applicati ad esempio ai percorsi. «Sviluppiamo dunque algoritmi sui computer classici e poi impariamo a tradurli per il calcolo quantistico, applicando scenari reali ad una tecnologia che è ancora in fase di sviluppo». Si guarda con interesse anche alle future applicazioni di questa tecnologia per le ottimizzazioni di portafoglio, in ambito finanziario.

«Ci inseriamo in una fase attinente ancora al dominio della ricerca e non dell’industria – aggiunge Stefano Buscaglia – ma nel momento in cui questa transizione tra i computer classici a quelli quantistici si realizzerà, e ci vorrà almeno un ventennio, avremo un vantaggio competitivo. Siamo portatori di competenze per fare ponte tra una ricerca di frontiera e i suoi possibili applicativi, per capire meglio i meccanismi e il funzionamento di questa tecnologia».

Dal punto di vista della governance, il gruppo di lavoro interno a Links può contare su fonti di finanziamento che arrivano direttamente da imprese interessate a fare ricerca di frontiera e sviluppare nuove competenze. Un ruolo che si traduce in una funzione di advisory scientifico, per valutare ad esempio la bontà tecnologica di Start up e nuove applicazioni, oppure in una collaborazione con industrie che non possono fare ricerca al loro interno su tecnologie di frontiera e delegano ad un gruppo di esperti, con l’obiettivo di capire se l’applicazione futura della tecnologia quantistica potrà dare un vantaggio competitivo al design dei loro prodotti. I nomi restano top secret ma le potenzialità sono davvero rilevanti.

