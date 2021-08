Quarantena finanziaria, idea per l’Afghanistan

Infine, la gran parte degli scambi finanziari interni sfugge alla vigilanza, visto che il

sistema finanziario informale risulta pari al 90% del totale.

Droga, corruzione e riciclaggio sono una tossina micidiale per lo sviluppo sano e regolare di qualunque comunità, come ben sappiamo anche in Italia.

Dunque l’Afghanistan è un Paese con una economia fragile

ed inquinata dal crimine, ma fortemente dipendente dalle

risorse finanziarie estere.

Se allora la comunità internazionale vuole avere uno strumento di deterrenza, i flussi finanziari devono essere messi sotto i riflettori. Mercoledì scorso il Fondo ha dichiarato che, in assenza di un chiaro riconoscimento internazionale del nuovo governo, il Paese non potrà accedere ai suoi prestiti. Lo stesso giorno la Fed ha comunicato il congelamento delle riserve ufficiali afgane negli

Stati Uniti. La strada è quella di toccare gli interessi finanziari.

È la strategia della carota e del bastone: solo se sei conforme alle regole internazionali ti consento l’accesso ai fondi. È la stessa strategia su cui si basa uno strumento diffuso nella deterrenza contro i Paesi devianti: le liste nere.

È una strategia efficace? Se viene applicato come nel caso delle liste nere, la risposta è no. Lo strumento deve essere applicato in modo sistematico e credibile. L’esempio più radicale è quello della quarantena finanziaria: al Paese deviante viene precluso qualsiasi accesso ai circuiti bancari e finanziari internazionali. È un provvedimento tecnicamente realizzabile sui sistemi legali. Certo rimarebbero fuori i circuiti informali, da quelli tradizionali alle criptovalute. Ma questo non spiega perché la comunità internazionale abbia negli ultimi quarantanni promosso

embarghi di ogni tipo – anche discutibili, come quelli sui

medicinali – ma mai un embargo finanziario. Perché pecunia,

anche se frutto di narcotraffico, non olet?