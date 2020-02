Quarantena: dalla peste agli astronauti, quando si sperimenta l’isolamento forzato

Il medico della peste

Maschere a forma di becco, fermate alla nuca da due lacci. Erano usate dai medici durante le epidemia, dal XIV in poi. Una maschera in uso soprattutto a Venezia e a Roma. Fu Charles de Lorme, medico di Luigi XIII, ad andare oltre la maschera. Nel 1619 inventò un vero e proprio abbigliamento, prendendo spunto dalle armature dei soldati. Alla maschera a becco unì una veste idrorepellente in tela cerata, lunga fino ai piedi, con guanti, scarpe e cappello a tesa larga. C’erano le aperture per gli occhi, coperte da lenti di vetro, i due buchi per il naso e un becco ricurvo, con dentro sostanze profumate. All’epoca si riteneva, infatti, che miasmi e cattivi odori fossero la causa delle epidemie. I medici dell’epoca visitavano i pazienti usando un particolare bastone per non toccarli. Jean-Jacques Manget, autore del Trattato della peste, scrisse nel 1721 che l’abito venne indossato dai medici di Nimega durante la peste del 1636-1637. E durante le epidemie del 1630-1631 a Venezia. E quando la peste del 1656 uccise 14.500 persone a Roma e 300mila a Napoli.

Come si vede nell'immagine,a Roma i medici compaionoquando sono chiamati presso i loro pazientinei luoghi colpiti dalla peste.I loro cappelli e mantelli, di foggia nuova,sono in tela cerata nera.Le loro maschere hanno lenti di vetroi loro becchi sono imbottiti di antidoti.L'aria malsana non può far loro alcun male,né li mette in allarme.Il bastone nella mano serve a mostrarela nobiltà del loro mestiere, ovunque vadano

La quarantena degli astronauti contro i microbi alieni

Non solo appestati, ma anche astronauti. Agli astroauti del Programma Apollo fu imposta una “quarantena” di 21 giorni per evitare microbi alieni. Tre settimane per scongiurare qualsiasi rischio di contaminazione dopo il rientro dalla Luna.

Il timore era che potessero portare sulla Terra batteri lunari sconosciuti in grado di scatenare edidemie. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins dovettero indossare all’apertura della capsula che li aveva riportati sulla Terra, una tuta di isolamento biologico. Poi furono portati nella Mqf, la Mobile quarantine facility, una sorta di roulotte a tenuta stagna, che poteva essere caricata su un aereo. Oggi gli astronauti hanno una “quarantena” pre volo nello spazio di circa due settimane, per evitare di portare batteri nello spazio. Si svolge in un’area del Cosmodromo di Bajkonur, in Kazakistan, a poca distanza da un sito di lancio delle Soyuz. E dopo il rientro a Terra sono previsti esami medici e riabilitazione. Non c’è quarantena, spiegano gli esperti del settore, ma un periodo di attenzione, legato anche agli esperimenti medici svolti a bordo.

A Wuhan la più grande quarantena della storia

La diffusione del nuovo Coronavirus che ha il suo epicentro a Wuhan, ha causato uno stato di emergenza sanitaria globale. E la città, che ha 11 milioni di abitanti, è in quarantena. La più grande della storia. Dal 23 gennaio stazioni, aeroporti e metropolitana sono inaccessibili. Si entra e si esce solo in auto. E con autorizzazioni speciali. Nelle riprese dai droni la città appare completamente deserta. Solo farmacie e supermercati sono aperti.

