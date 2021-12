Quarantena per vaccinati e non, tutte le novità in 10 domande e risposte

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il rischio che con la corsa della variante Omicron si potesse arrivare a milioni di italiani in isolamento, con inevitabili conseguenze per l’operatività di molte attività, tra cui servizi essenziali, ha convinto il governo Draghi a rimettere mano, con un nuovo decreto legge, alle regole che disciplinano la quarantena precauzionale. Una mossa per evitare la paralisi del Paese.

Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 30 dicembre prevede che chi è vaccinato con due dosi da meno di 4 mesi o con tre dosi non debba più andare in quarantena in caso di contatto stretto con una persona positiva al Covid. Le nuove misure entrano in vigore venerdì 31 dicembre, ovvero il giorno dopo la pubblicazione del nuovo decreto legge in Gazzetta ufficiale. E sono state integrate da una circolare ad hoc emanata dal ministero della Salute

Ecco le principali novità su questo particolare aspetto, all in dieci domande e risposte.

A chi si applica l’abolizione della quarantena precauzionale in caso contatto stretto con una persona positiva al Covid?

La novità del nuovo decreto è l'abolizione della quarantena precauzionale per le persone entrate in contatto stretto con un positivo al Covid, se hanno ricevuto la dose booster, oppure hanno completato il ciclo vaccinale primario (doppia dose, monodose o pregressa infezione e dose vaccino) da meno di 4 mesi, oppure siano guariti dal Covid da meno di 4 mesi. A condizione che siano asintomatiche.

Chi ha il booster o doppia dose da meno di quattro mesi, esclusa la quarantena, quali misure deve prendere in caso di contatto stretto con un positivo al Covid 19?

In base alle nuove regole, chi ha il booster oppure è vaccinato o guarito da meno di quattro mesi, in caso di contatto stretto con una persona positiva al Covid, può uscire di casa ma è obbligato di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Tutto questo a patto che sia asintomatico. È previsto un periodo di auto-sorveglianza di cinque giorni. In questo periodo va fatto un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi. Se ancora sintomatici, il tampone va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Il periodo di autosorveglianza finisce al quinto giorno senza obbligo di tampone se si resta asintomatici.