Quarantene, screening, moduli: in Europa il 73% dei voli subisce restrizioni

Non va meglio negli Usa dove le compagnie stanno chiedendo in coro un nuovo round di aiuti dal governo: con un fatturato in calo del 73% nel terzo trimestre, American Airlines ha registrato un duro colpo con una perdita di 2,4 miliardi di dollari. A suo favore gioca la liquidità nelle casse del vettore a 1,6 miliardi dollari, sufficienti per tre anni senza voli. Stesso discorso per Southwest Airlines il cui un fatturato è crollato del 65% nel terzo trimestre riportando una perdita di 1,2 miliardi di dollari.

Per fermare l’emorragia di liquidità prevista nel caso in cui la situazione della seconda ondata del virus dovesse perdurare ancora a lungo, le società del settore chiedono nuove misure ai governi. A loro favore ci sono le ultime parole dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) secondo cui il rischio a bordo degli aerei «è basso» dal momento che i casi registrati in volo finora sono pochissimi. La richiesta dei vettori è quindi l’introduzione di un protocollo comune a tutti i paesi che possa rassicurare i passeggeri e fare ripartire il settore. Tra le misure il test rapido è al primo posto perché con esso si evitano le quarantene una delle restrizioni più fastidiose e che stanno mettendo in ginocchio il settore.