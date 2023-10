Quart, la serra solidale cresce col crowdfunding

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Si chiama Purezza ed Energia ed è un progetto di agricoltura sociale ed ecosostenibile che vede coinvolti insieme Fondazione Cesvi, Fondazione Sistema Ollignan (Onlus nata in Valle d’Aosta nel 2011) e Banca Intesa Sanpaolo, con la collaborazione di Edileco e Enessere. Il progetto prevede sulla collina di Quart, in Valle d’Aosta, una nuova serra per coltivare orchidee, sfruttando l’energia del vento con una micro pala eolica per alimentare il riscaldamento della serra. L’obiettivo è anche potenziare l’offerta dei servizi di formazione per giovani e adulti, laboratori speciali per i più fragili e l’accoglienza di nuovi utenti e nuove collaborazioni con aziende del territorio. L’iniziativa ha lanciato una raccolta fondi con Formula (il programma con cui Intesa Sanpaolo supporta progetti di inclusività, sostenibilità e valorizzazione capitale umano) attraverso la piattaforma For Funding per la raccolta di fondi solidali. L’obiettivo è stato superato, arrivando a un totale di quasi 154.500 euro. Con questi fondi, oltre a realizzare la nuova serra e all’acquisto della micro-pala eolica e di un impianto di accumulo e una pompa di calore, è possibile ora organizzare 2 corsi di formazione agricola per i giovani in alternanza scuola-lavoro, attivare dei laboratori speciali per giovani (18-25 anni) in condizioni di fragilità, potenziare e promuovere l’idea della comunità energetica.