Quarta dose: Moderna o Pfizer? Quando farla e dove? Tutto quello che c’è da sapere

Da quando partiranno le quarte dosi agli over 60?

Di fatto da subito. «Fin da ora posso dire che tutti gli over 60 che si auto-presenteranno, da questo pomeriggio, anche senza prenotazione, nei grandi hub vaccinali attivi in Lombardia, saranno vaccinati. E, già da domani (13 luglio, ndr) sul nostro portale dovrebbe essere possibile procedere alle prenotazioni per gli over 60. Così il presidente della Regione, Attilio Fontana. Il Lazio ha fissato la possibilità di prenotarsi dal 14 luglio, ma anche le altre Regioni si stanno attrezzando con alcune pronte a riaprire alcuni hub o ad appoggiarsi a medici di famiglia e farmacie. Si lavora anche alla possibilità di vaccinare gli over 60 nelle mete estive più gettonate

Come prenotarsi?

La quarta dose potrà dunque essere fatta presso il proprio medico di famiglia, in farmacia oppure in uno dei centri vaccinali ancora funzionanti. Nel primo caso basta chiamare in studio e prenotarsi. Ma solo il 25% circa dei dottori avrebbe aderito alla campagna vaccinale. Per farsi vaccinare in farmacia è invece necessario in linea di massima passare prima per il sito regionale e prenotarsi da lì, scegliendo tra quelle che hanno aderito alla campagna (parliamo di circa 9 mila farmacie). Sempre tramite il sito della propria Regione ci si può prenotare in uno dei centri vaccinali, situati di solito nelle Asl o negli ospedali. Molti hub avevano chiuso da marzo in poi ma ora stanno riaprendo per rispondere alle nuove richieste.

Quando inizieranno le somministrazioni dei vaccini aggiornati alla variabile Omicron?

Non c’è una data sulla partenza della campagna vaccinale d'autunno, che potrà contare sui vaccini aggiornati a Omicron. L'iter autorizzativo dei nuovi vaccini è in corso. Fatto sta che siccome tra una somministrazione e l'altra devono comunque passare quattro mesi, questo potrebbe un po' frenare la spinta verso il secondo booster subito.