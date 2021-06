Quarta gamma, tre aziende creano il Consorzio Opi

2' di lettura

Tre stabilimenti, 2.000 ettari coltivati, oltre 620 dipendenti, 33 linee di produzione, un fatturato aggregato di circa 50 milioni. Sono i numeri di Opi, acronimo di Orti pronti italiani riuniti, il primo consorzio a livello nazionale dedicato alla IV gamma (frutta, verdura, ortaggi freschi confezionati e pronti per il consumo). Un Consorzio nato dalla collaborazione di Almeda, Ambruosi&Viscardi e Ortoverde, tre aziende specializzate nei prodotti di I e IV gamma, che fanno base rispettivamente in Sicilia, Marche e Lombardia.

«La creazione del Consorzio Opi è strategica per tutti i soci ma anche per i clienti – spiega Edoardo Leone, Ceo di Almeda, società siciliana che produce e commercializza insalate e verdure con il brand Naturizia –. La dislocazione in differenti aree geografiche ci consentirà di coprire l’intero territorio nazionale. Seguiremo, infatti, la logica della vicinanza territoriale per la consegna delle mdd (marca del distributore) alle insegne distributive. Ognuno di noi metterà in campo attività ed esperienze decennali. Parliamo di tre aziende solide in grado di ampliare la propria capacità produttiva a seconda delle esigenze assicurando freschezza e qualità con un occhio di riguardo anche all’ambiente. Un aspetto quest’ultimo molto caro ad Almeda che vanta uno stabilimento produttivo all'avanguardia orientato verso la sostenibilità ambientale per offrire un prodotto sano».

La scelta strategica è quella di realizzare un prodotto uniforme e omogeneo in tutta Italia, attraverso la sinergia tra le aziende socie che manterranno piena autonomia. L’obiettivo del Consorzio Opi è di attivare una partnership per la fornitura di prodotti in private label alla Grande distribuzione cui assicurare copertura nazionale e consegne in tempi estremamente rapidi. I clienti potranno contare su un unico interlocutore commerciale e amministrativo, con la disponibilità di 3 siti produttivi attivi in differenti aree geografiche a copertura di tutta la Penisola. «Il Consorzio pone fianco a fianco realtà strategiche del settore unite dagli stessi valori e obiettivi – sottolinea Nicola Ambruosi, amministratore delegato di Ambruosi&Viscardi, leader nella produzione e trasformazione di insalate IV gamma da oltre 30 anni –. Ognuno dei soci rappresenta un tassello irrinunciabile e fondamentale di un sistema in cui la collaborazione è il valore aggiunto. Puntiamo a standard qualitativi elevati, controllati e continuativi. I punti cardine delle nostre iniziative sono massima qualità, rispetto dell'ambiente, autosufficienza energetica e filiera chiusa».

In termini di sostenibilità, Il Consorzio disporrà di impianti di produzione di energia solare con 2,65 Mwh di energia green prodotta, assicurerà il recupero degli scarti di produzione destinati alla produzione di energia elettrica e delle acque di processo riutilizzate per uso irriguo, farà ricorso all'eco-trasporto con mezzi elettrici e alimentati a metano, proporrà un packaging sostenibile. «L’attenzione alla natura è tra i cardini della nostra azienda -afferma Arnaldo Amiti, amministratore delegato Ortoverde, società agricola che si occupa di coltivazione, lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli-. È fondamentale garantire l'igiene e la salubrità dei prodotti tramite sistemi di prevenzione e metodi di controllo delle fasi critiche del processo di produzione, assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi inerenti ai requisiti di sicurezza e di legalità dei prodotti, nonché la sua responsabilità verso la salute del consumatore».