Quarta ondata Covid, dall’Austria all’Olanda, le situazioni più preoccupanti in Europa

La quarta ondata Covid si fa sentire nei numeri. L’Europa è in prima linea. Ecco, in estrema sintesi, quelle che, stando ai numeri, sono le situazioni che destano una maggiore preoccupazione.

In Austria oltre 800 contagi ogni 100mila abitanti

In Austria il cancelliere Alexander Schallenberg ha chiarito che l’incidenza settimanale dei contagi ogni 100mila abitanti è di 814,6, una cifra che schizza a oltre 1.700 tra i non vaccinati. Lunedì 15 novembre è entrato in vigore un blocco nazionale per le persone non vaccinate che non hanno avuto di recente il Covid-19. I funzionari hanno segnalato che ulteriori misure potrebbero seguire a causa dell’aumento dei tassi di infezione nel paese. La mossa, che è entrata in vigore a mezzanotte, vieta alle persone di età pari o superiore a 12 anni che non sono state vaccinate o non sono recentemente guarite di lasciare le loro case, ad eccezione delle attività di base come lavorare, fare la spesa, fare una passeggiata o farsi vaccinare.Si ritiene che il blocco, che verrà imposto fino al 24 novembre, colpirà circa 2 milioni di persone nel paese di 8,9 milioni di abitanti. I funzionari hanno affermato che le pattuglie della polizia saranno intensificate e le persone non vaccinate potranno essere multate fino a 1.450 euro se violeranno il blocco.Intanto a Vienna è partita la campagna vaccinale per i bambini tra i 5 e i 11 anni. Sulla piattaforma per le prenotazioni nel giro di poche ore i 9.000 appuntamenti disponibili sono stati tutti assegnati, ha comunicato il sindaco Michael Ludwig. A breve saranno previsti altri appuntamenti per l’hub dell’Austria Center. I bambini ricevono una dose di Pfizer, ridotta da caso a caso su indicazione del medico del centro vaccinale.

Germania, nuovo record incidenza settimanale a 303

La Germania registra un nuovo record nell’indice settimanale dei contagi da Covid su 100 mila abitanti, con 303 casi positivi. I nuovi casi nelle 24 ore sono 23.607 e 43 i decessi, (ma va considerato l’effetto weekend sui dati). L’indice di ospedalizzazione settimanale è di 4,7 pazienti su 100 mila abitanti. Il record fu registrato nel periodo di Natale dell’anno scorso quando toccò i 15,5. Nel weekend il Robert Koch Institut ha segnalato il superamento dei 5 milioni di casi di Covid dall’inizio della pandemia: finora ne sono stati rilevati 5.045.076. In Germania, alla luce delle difficoltà dei sistemi sanitari di diversi Laender a causa della pandemia, è in corso un ampio dibattito sulle misure ed è atteso per giovedì l’incontro fra Stato e regioni.

In Francia 7,3 milioni di contagiati

In Francia i contagiati sono, stando all’ultima rilevazione (aggiornata al 15 novembre, oltre sette milioni e 390mila. Una settimana fa, l’8 novembre, erano circa sette milioni e 321mila. Da lunedì 15 novembre l’uso della mascherina è tornato a essere obbligatorio nelle scuole elementari di Francia con l’obiettivo di bloccare l’aumento dei contagi legati al coronavirus. Finora, l’uso della mascherina era obbligatorio in 61 dipartimenti francesi ma da oggi la disposizione viene estesa al livello nazionale. Dinanzi alla recrudescenza del virus, il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto diversi annunci, tra cui, una campagna di richiamo del vaccino, una terza dose, per le persone over 50.

Spagna, incidenza su, ricoveri stabili

In Spagna, stando alle indicazioni dell’ultimo bollettino del Ministero della Sanità (aggiornato al 12 novembre) è salita di circa 4,5 punti l’incidenza su 14 giorni dei contagi di Covid, passando da 67 a 71,5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Mentre il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale è rimasto stabile: è all’1,5% circa per quanto riguarda i reparti ordinari e al 4,3% nelle terapie intensive. Allo stesso modo di quanto sta avvenendo in Italia, le fasce d’età dove si stanno registrando incidenze maggiori sono quelle degli under 12 (non vaccinabili) e dei gruppi 30-39 anni e 40-49 anni. Nel primo di questi gruppi di persone adulte la percentuale di vaccinati è del 76,8%, nel secondo dell’87,3%, secondo i dati più recenti. Intanto, crescono le terze dosi somministrate a fragili e over 70: ora sono già oltre 2,4 milioni.