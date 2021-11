Green Pass, il piano del Governo e le proposte degli esperti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un nuovo assetto per scongiurare già da ora nuove chiusure sotto le feste. In un contesto caratterizzato da una ripresa dei contagi Covid in Italia, sebbene la situazione sia allo stato attuale sotto controllo - anche grazie al contributo dei vaccini - sul piano della pressione sugli ospedale e in particolare degli ingressi nelle terapie intensive -, la parola d’ordine in queste ore è “guardare avanti”, ovvero non concentrarsi troppo sul quadro di oggi ma cercare di intuire che cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni. La sensazione è che il picco della curva potrebbe arrivare a dicembre, pochi giorni prima di Natale.

Il Governo spinge sulla terza dose (per ora)

Per ora il Governo spinge sulla terza dose. L’unica novità, a breve, dovrebbe essere l’obbligo del “booster” per i sanitari ed il personale delle Rsa. Tra le ipotesi che circolano, di fronte a un aumento dell’indice che misura la velocità di trasmissione del virus (l’Rt), quella di escludere i tamponi dal certificato verde. Per ottenere il green pass, dunque, bisognerà essere vaccinati o guariti. Tertium non datur, si direbbe. Una stretta, che colpirebbe i non vaccinati.

Epidemiologi, tra 14 giorni 5 regioni con 250 casi su 100.000

Stando alle previsioni del gruppo di lavoro Made dell’Associazione italiana di epidemiologia diffuse insieme a un position paper che contiene 5 raccomandazioni per la gestione dell’attuale fase pandemica, l’indice di replicazione diagnostica (Rdt) a livello nazionale sui dati del 13 novembre «è pari a 1,42 e superiore all’uno in tutte le regioni».

Questo indica «una significativa accelerazione nella diffusione dei contagi che, a parità di condizioni, potrebbe portare tra 2 settimane 5 regioni a superare la soglia del tasso di incidenza settimanale di 250 casi per 100.000 e altre 8 sopra 150 casi per 100.000».

Nuove restrizioni forse impatto negativo sulla crescita

Allo scopo di evitare misure restrittive e lockdown nel periodo delle feste, si sta ragionando già da adesso sull’assetto da mettere in campo per evitare spiacevoli sorprese, a cominciare da restrizioni che avrebbero un impatto su un sistema economico che, stando alle ultime indicazioni, non ultime le stime della Commissione europea, ha ripreso a crescere dopo la battuta d’arresto dei giorni più difficili della pandemia.

Esperti in prima fila nell’individuare il nuovo assetto

Una partita che vede in queste ore gli esperti, i tecnici in prima fila. Saranno loro a fornire le indicazioni alla politica. Politica che per ora, per voce del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ha inviato un messaggio rassicurante: «Sarà un Natale libero», ha affermato pensando alle festività “in rosso” dello scorso anno. Sulla stessa linea il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio che si è detto «preoccupato» per l’andamento del virus, sottolineando allo stesso tempo l’impegno del Governo: «faremo tutto quello che serve per lasciare aperto il Paese».