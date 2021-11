Covid, quarta ondata e Natale: tutte le misure per limitare i contagi

Ascolta la versione audio dell'articolo

I contagi in aumento, la stagione invernale alle porte e le festività natalizie al via tra un mese esatto con la festa dell’Immacolata hanno fatto scattare la soglia di allarme. Terapie intensive e ricoveri ordinari sono ancora sotto le soglie critiche ovunque ma l’aumento continuo dei casi suggerisce di muoversi in anticipo. Per questo il Cts, la struttura commissariale del generale Figliuolo e il ministero della Salute stanno valutando tutte le possibili misure difensive da far scattare tra novembre e dicembre.

Terza dose estesa subito

Già questa settimana il Cts si riunirà per dare l’ok all’estensione della terza dose a tutti gli over 50, a partire dal 181esimo giorno dopo la seonda dose. L’intenzione è dunque quella di accelerare con i richiami. «Ci concentriamo troppo sui no vax, che sono una minoranza. Bisognerebbe piuttosto spingere a tavoletta sulla terza dose, nelle fasce di popolazione fragili, negli over 80, nei sanitari, in coloro che hanno rapporti con il pubblico, e convincere soprattutto chi non ha completato il ciclo vaccinale, ancora troppi» dice Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma. Proprio in questo solco alcune Regioni si stanno muovendo predisponendo la terza dose per tutti gli insegnanti (è il caso di Campania e Piemonte) e dando il via alla chiamata attiva degli anziani vaccinabili con terza dose da parte delle Asl (lo sta già facendo il Lazio).

Possibile quarantena per chi viene dall’Est Europa

Una delle ipotesi, caldeggiata dalla regione Lazio, è quella di imporre la quarantena a chi arriva in Italia dai paesi dell’ Europa dell’Est più colpiti dalla pandemia perché poco vaccinati, Bulgaria e Romania in testa. «Serve la quarantena per chi arriva da alcuni Paesi dell’Est Europa dove i numeri dei nuovi casi sono altissimi e la percentuale dei vaccinati bassa. Con Romania e Bulgaria l’Italia ha intensi rapporti, i lavoratori di quelle Nazioni sono impegnati nell’assistenza agli anziani, ad esempio. Non possiamo rischiare. E lo dico con spirito di collaborazione e con rispetto verso questi cittadini che svolgono lavori importanti» incalza Alessio D’Amato, assessore alla Salute del Lazio.



Accelerazione su vaccini nella fascia 5-11 anni

Dall’Iss e dal ministro della Salute Speranza arriva sempre più forte il messaggio che, non appena l’Ema avrà approvato il vaccino per la fascia 5-11 anni, si dovrà andare spediti. Questo sembra preludere a un via libera molto rapido da parte dell’Aifa (l’Autorità italiana sui farmaci). Ma quali sono i tempi? Il sì dell’Ema dovrebbe arrivare a dicembre e, a stretto giro, l’Italia dovrebbe fare la sua parte. Negli Usa il via libera c’è già stato.

Stato di emergenza, si discute sulla possibile proroga

Lo stato di emergenza in scadenza il 31 dicembre potrebbe essere prorogato per far fronte alla nuova ondata di contagi. Non tutti i partiti sono favorevoli alla proroga di questa misura che si prolunga ormai dalla fine di gennaio del 2020, quando fu introdotto dall’allora premier Giuseppe Conte. Lo stato di emergenza sarebbe necessario soprattutto per mantenere la struttura commissariale di Figliuolo, che opera in deroga a svariate regole.