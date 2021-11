Quarta ondata, ecco il quadro Paese per Paese: dalla Francia alla Romania

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Europa fa i conti con la quarta ondata dei contagi Covid 19. Secondo L’Oms il Vecchio continente è l’unica regione al mondo in cui sia i contagi che i decessi da Covid sono in costante aumento, per la sesta settimana consecutiva. Su 3,1 milioni di nuovi casi a livello globale, quasi i due terzi - 1,9 milioni - sono stati segnalati in Europa, in aumento del 7% nell’ultima settimana. I decessi sono cresciuti del 10%, rappresentando oltre la metà dei 48.000 morti segnalati a livello globale. La situazione peggiore è in Europa orientale, soprattutto per le basse percentuali di vaccinati. Il quadro attuale vede tornare il coprifuoco in Europa. Allarme rosso in Germania e Belgio, l’Austria isola i no vax, l’Olanda va in lockdown parziale per tre settimane, è il primo paese Ue a farlo.

La fotografia del Centro europeo per il controllo delle malattie

Il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) ha parlato di una situazione «molto preoccupante» in 10 Paesi: Belgio, Polonia, Paesi Bassi, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria e Slovenia. Altri 10 Paesi sono considerati in una situazione «preoccupante»: Germania, Austria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Romania e Slovacchia. L’Italia resta con Malta, Svezia e Spagna a un livello di «bassa preoccupazione». Ecco la mappa dell’Europa alle prese con la quarta ondata.

Francia

Nell’ultima settimana l’incidenza è salita da una media di 98 a 141 contagi per milione. La percentuale dei vaccinati (prima dose e richiamo) è del 69%. Deciso l’obbligo del booster agli over65 per rinnovare il green pass.

Germania

Gli ultimi dati certificano una media di 400 contagi per milione di abitanti rispetto ai 280 per milione della settimana precedente. Lo stesso vale per i decessi: 2,4 per milione rispetto a 1,6 di 7 giorni prima. Il 67% della popolazione ha ricevuto due dosi.

Italia

In Italia, stando ai dati degli indicatori decisionali contenuti nel monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità, l’incidenza settimanale a livello nazionale dei casi da nuovo coronavirus continua ad aumentare: 78 ogni 100mila abitanti nella settimana dal 5 allì11 novembre contro i 53 casi ogni 100mila abitanti della settimana 29 ottobre-4 novembre. Aumentano a 17 (la scorsa settimana erano 13) le regioni e province autonome con incidenza dei casi oltre la soglia critica di allerta fissata a 50 casi su 100mila abitanti. I valori più elevati di incidenza si registrano nella provincia autonoma di Bolzano (316,3 per 100mila abitanti), Friuli Venezia Giulia (233) e Veneto (115,3).