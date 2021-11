Quarta ondata, nell'ultimo mese no vax contagiati 4 volte di più dei vaccinati

Ascolta la versione audio dell'articolo

I contagi continuano a salire nelle ultime settimane. La quarta ondata in Italia, anche se meno potente di altri Paesi europei grazie all’alto tasso di vaccinazione (siamo all’83,8% di over 12 immunizzati), ha portato di nuovo il numero degli attualmente positivi al Covid sopra la soglia dei 100mila. L’Agenas segnala inoltre la risalita - dopo settimane di stabilità - della percentuale di posti in terapia intensiva a livello nazionale occupati da pazienti Covid (dal 4 al 5%). Friuli Venezia Giulia e Marche superano la soglia di allerta del 10% (sono all’11%), che rappresenta uno dei parametri per il passaggio di una regione in zona gialla (obbligo mascherina all’aperto e capienza cinema, teatri e stadi ridotta al 50 per cento). In sette regioni, poi, sale anche l’occupazione dei posti letto ordinari, restando comunque ovunque sotto la soglia di allerta del 15% (la media nazionale è al 6%).

Incidenza contagi quattro volte superiore per i non vaccinati

I rischi di ricovero e decesso sono maggiori per chi non si è vaccinato. In base all’ultimo rappporto Iss-Epicentro il tasso di ospedalizzazione è circa sette volte superiore per i “no vax”. Ma se si guarda ai dati del rapporto anche l’incidenza dei contagi nell’ultimo mese resta maggiore (di oltre quattro volte) per i non vaccinati.

L’effetto paradosso

Prima di analizzare più da vicino i numeri, va ribadita una premessa. Dal momento in cui le vaccinazioni nella popolazione raggiungono alti livelli di copertura, si verifica il cosiddetto “effetto paradosso” per cui il numero assoluto di infezioni, ospedalizzazioni e decessi può essere simile o superiore tra vaccinati e non vaccinati, per via della progressiva diminuzione nel numero di questi ultimi.

L’andamento dei contagi per fasce d’età

Per esempio, nella fascia di età degli over 80, dove la copertura vaccinale è superiore al 90%, si osserva che fra il e 24 settembre e il 24 ottobre i contagi tra i vaccinati (4.591) sono addirittura il quadruplo di quelli registrati tra i non vaccinati (1.055). Tuttavia, calcolando l’incidenza dei contagi sulla popolazione di riferimento i rapporti si rovesciano. E si evidenzia come questa sia oltre quattro volte più alta per i non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo (447 vs 108 contagi per 100.000 abitanti). L’incidenza resta circa quattro volte più alta per i non vaccinati rispetto in tutte le fasce d’età. Anche considerando la popolazione nel suo complesso (408 vs 96 contagi per 100.000 abitanti).

Il legame tra contagi e basso tasso di vaccinazione

A livello nazionale l’incidenza dei contagi è a quota 62 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Ma se si guarda a livello regionale, i picchi maggiori si registrano nelle aree dove più basso è il tasso di vaccinazione. Al primo posto infatti (260) c’è la provincia autonoma di Bolzano, penultima per tasso di vaccinazione in Italia con solo il 77,5% di over 12 immunizzati. Mentre al secondo posto c’è il Friuli Venezia Giulia (197) che con l’82,1% di over 12 vaccinati si trova comunque sotto la media nazionale (83,8%).