Quarte dosi, riaprono hub e drive in: il governo punta a 100mila al giorno, si parte da sotto 50mila

Un modello misto in cui gli hub (uno ogni 50.000 abitanti), saranno integrati da altri punti vaccinali presso strutture sanitarie stanziali tipo presidi ospedalieri, case della salute, medici di medicina generale e farmacie. È quello su cui punta il direttore dell’Unità di completamento della campagna vaccinale, generale Tommaso Petroni, nelle linee di indirizzo per il secondo richiamo (quarta dose), destinato agli over 60, inviate a regioni e province autonome. Il tutto dopo la circolare dell’11 luglio 2022 del ministero della Salute, sull’ estensione della platea vaccinale.

Regioni e province chiamate a mobilitarsi

Per completare il piano del secondo richiamo del vaccino anti-Covid per gli over 60, e tenuto conto della platea (stimata in circa 12 milioni ai quali sottrarre i guariti), l’obiettivo è ambizioso: raggiungere un target nazionale di somministrazioni giornaliere «che dovrebbe attestarsi almeno alle 100.000 dosi». E per questo si invitano le Regioni e le Province Autonome a porre in essere una organizzazione dedicata.

Obiettivo 100mila dosi al giorno ma siamo sotto 50mila

Ma bisognerà correre perché i numeri attuali sono bassi. In base alle elaborazioni di Lab24, l’ultimo dato disponibile consolidato, relativo al 12 luglio è di 26mila somministrazioni. Il dato (ancora parziale) relativo al 13 luglio è invece di 36mila iniezioni. Ecco perché nel documento inviato da Petroni alle regioni si invitano i governatori «a porre in essere una organizzazione dedicata» per raggiungere il target nazionale di somministrazioni giornaliere. L’adesione iniziale sembra incoraggiante. «Sono già oltre 3 mila nella prima mezz'ora le prenotazioni effettuate per la quarta dose rivolta agli over 60 e le persone con fragilità» fanno sapere dall’assessorato alla Salute della Regione Lazio.

Riaperti i drive-through per le dosi

Molti territori, da Belluno a Terni, hanno già riaperto i drive-through per le dosi. Le stesse strutture potrebbero presto essere utilizzate nel Lazio anche per i tamponi (farmacie e laboratori restano i luoghi che producono il maggior numero di test), dove intanto sono stati riattivati gli hub vaccinali a Termini, Piazzale Ostiense, la Vela e Cinecittà. Nella regione si è registrato un aumento delle somministrazioni di circa il 40%, prevalentemente quarte dosi.

Il ruolo dei medici di famiglia

La platea stimata di chi potrà fare la quarta dose è di circa 12 milioni ai quali però va sottratto chi è guarito. E resta vitale anche il coinvolgimento dei medici di famiglia: «in uno scenario epidemiologico caratterizzato da una immunizzazione della popolazione fortemente diversificato - scrive Petroni - risultato in moltissimi casi da vaccinazioni e pregressa infezione, il coinvolgimento del medico di medicina generale appare fondamentale per proporre al singolo individuo la schedula più idonea»