Quasi 5mila edifici abbandonati La mappa del tesoretto veneto

L’analisi è stata promossa da Confartigianato Imprese Veneto, ma gli interlocutori saranno in primis i comuni. Difatti è già in programma un incontro per un possibile protocollo di intesa con Anci Veneto (l’associazione dei comuni del Veneto), in modo da favorire il confronto e spianare la strada a interventi concreti. Degno di nota, poi, è che la sinergia non ha soltanto una dimensione regionale, ma nazionale: nel sistema informativo online sarà possibile conoscere in modo dettagliato ogni singolo elemento costituente ciascun bene immobiliare, grazie alle informazioni mappate e derivanti dalla banca dati del MEF – Dipartimento del Tesoro.

L’iniziativa potrebbe diventare un modello per altre regioni italiane. Da Bolzano Adriano Bisello, senior researcher e project manager all’Istituto per le energie rinnovabili dell’Eurac dà giudizio positivo. «Riutilizzare l’esistente è l'unico modo per non intaccare ulteriormente territorio agricolo, e quindi evitare consumo di suolo. Inoltre rigenerare e riqualificare edifici o aree non più funzionali all’interno del tessuto urbano esistente è fondamentale per evitare fenomeni di degrado, mantenere la qualità nelle aree abitative e attivare ulteriori processi di conversione nell’intorno».

Per il ricercatore «l’attore pubblico deve essere il primo a fornire l’esempio, anche in sinergia con i privati investitori e le realtà locali, incluse le associazioni e i singoli gruppi di cittadini e portatori di interesse, che conoscono meglio le necessità locali; costoro, se ingaggiati fin dall’inizio in un processo di co-creazione, sentiranno come propria la nuova soluzione, e la ameranno».

Secondo Bisello è prioritario tenere nella giusta considerazione anche l’aspetto energetico, oggi particolarmente urgente a causa dell’impennata delle bollette. «Ultimamente si parla molto di comunità energetica: l’energia rinnovabile prodotta a livello locale, specialmente con il fotovoltaico in ambito urbano, viene condivisa tra prosumers, cioè tra membri della comunità che possono essere produttori, consumatori o entrambi. Non è detto che gli edifici esistenti, per conformazione o destinazione d’uso, siano in grado di coprire i propri fabbisogni: un’area dismessa, o un immobile non più funzionale, possono diventare l’elemento centrale nella struttura della comunità energetica, fornendo capacità produttiva o ospitando sistemi di accumulo energetico, cioè batterie».

Rispetto a metropoli come Parigi o Londra centri come Treviso o Vicenza sono più vicini all’obiettivo della “città dei 15 minuti”. Ma per trasformare le città e utilizzare in modo innovativo il patrimonio edilizio pubblico dismesso, occorre mappare.