Quasi 700mila studenti per il progetto di alfabetizzazione economica – finanziaria “Young Factor”

Dieci lezioni in classe:

I docenti iscritti a Young Factor si impegnano a tenere nelle proprie aule, nel corso dell'anno scolastico, con strumenti formativi e informativi messi a disposizione dall'Osservatorio a titolo gratuito, 10 lezioni in classe con i propri studenti, per introdurre, i dieci concetti chiave dell’educazione economico finanziaria scelti per l’anno scolastico

La ricerca

Il progetto viene monitorato attraverso una ricerca condotta, attraverso un’apposita indagine demoscopica, da un qualificato Istituto di Ricerca indipendente, Eumetra, per indagare il livello di apprendimento in materia di alfabetizzazione economico-finanziaria, degli studenti. Obiettivo della ricerca è verificare proprio la crescita della competenza degli studenti. E in questo quadro, sottolinea il presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, «i risultati sono stati sempre confortanti».

Gli incontri con i Governatori delle Banche Centrali

Negli anni, inoltre, l'Osservatorio ha promosso momenti pubblici di incontro e confronto per gli studenti con i diretti protagonisti del mondo economico-finanziario internazionale: i Governatori delle Banche Centrali dei paesi dell'Unione Europea. Sono stati 10 in questi anni: Ignazio Visco (Governatore Banca d'Italia), Jens Weidmann (già Presidente della Deutsche Bundesbank), Francois Villeroy de Galhau (Governatore della Banca di Francia), Klaas Knot (Governatore della Banca dei Paesi Bassi), Carlos Costa (già Governatore della Banca del Portogallo), Edwald Nowotny (già Governatore della Banca d'Austria), Jan Smets (già Governatore della Banca del Belgio), Luis M. Linde (già Governatore della Banca di Spagna), Jean-Claude Trichet (già Presidente della BCE) e Pablo Hernandez de Cos (Governatore della Banca di Spagna).



L’International Advisory Board

Per il progetto l’Osservatorio si è dotato di un International Advisory Board, presieduto da Andrea Ceccherini, ci cui fanno parte Mário Centeno, nuovo Governatore della Banca Centrale del Portogallo; il Governatore della Banca Centrale dei Paesi Bassi Klaas Knot; il Governatore della Banca Centrale di Francia Francois Villeroy de Galhau; il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco; l’ex Presidente della Deutsche Bundesbank Jens Weidmann e il Governatore della Banca Centrale di Spagna Pablo Hernandez de Cos. «Questo nostro cammino - chiosa Ceccherini – nasce dalla volontà di costruire un percorso di alfabetizzazione economico-finanziaria per permettere loro di sviluppare una maggiore consapevolezza, rendendoli in grado di affrontare meglio le scelte per il proprio futuro». Insomma diventare «cittadini più consapevoli e quindi più liberi».