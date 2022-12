Quasi un italiano su 4 vuole comprare casa. Ma all’estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 45% degli europei è più propenso ad acquistare un immobile rispetto a 12 mesi fa. Una percentuale che in Italia sale al 50%, di cui circa la metà intende cambiare casa nel breve periodo: entro un anno (13,3%); entro due anni (17,10%); entro cinque anni (18,4 per cento). È quanto emerge dalla prima edizione del “Rapporto sull’andamento dell’edilizia residenziale europea”, condotto intervistando circa 16mila consumatori in 22 Paesi europei.

Dalla ricerca emerge che, tra gli europei che stanno pensando di acquistare un immobile, uno su quattro (25%) sta valutando la possibilità di farlo in un Paese diverso dal proprio, sia per trasferirsi, sia come investimento da mettere a reddito. Tra le destinazioni più richieste a livello europeo troviamo al primo posto la Spagna con il 14,7% delle preferenze. L’Italia si qualifica al quarto posto con il 13,1%, preceduta di poco da Inghilterra (13,4%) e Germania (13,2%). In linea con la tendenza registrata a livello europeo, in Italia la percentuale di coloro che si dicono intenzionati ad acquistare un immobile all’estero sfiora il 22 per cento. Anche per gli italiani la località considerata più interessante per un investimento immobiliare è la Spagna (5,2%), seguita da Portogallo, Inghilterra e Francia.

Italia in linea con l’Europa

Secondo l’indagine Re/Max, i principali fattori che spingono gli italiani a cambiare casa sono la volontà di modificare il proprio stile di vita (31,7%), un mutamento nella propria situazione personale (30%) e il desiderio di avere più spazio (25,8%). Motivazioni condivise anche a livello europeo, dove il sogno di una casa più grande e di un nuovo stile di vita si attestano entrambi al 29%, seguiti dai cambiamenti nella propria situazione personale (27%).

Anche la famiglia è molto importante: il 9% degli italiani sta valutando di trasferirsi per stare più vicino ai propri congiunti, mentre il 24% ha deciso di rimanere dove si trova, piuttosto che allontanarsi dai parenti. Poco più di un terzo (34%) vive in un nucleo familiare composto da due generazioni, un numero relativamente alto rispetto agli standard europei. Questo dato sale al 54% tra i giovani di 18-25 anni, suggerendo che un’ampia percentuale viva ancora con i genitori. Sebbene una quota significativa di italiani (35,4%) sia scoraggiata dall’aumento del costo della vita, quasi uno su cinque (19%) vede nel cambio casa una soluzione per gestire meglio il bilancio familiare nel medio-lungo termine grazie al trasferimento in un’abitazione di minori dimensioni, situata in una zona più economica o mediante l'acquisto di un immobile più efficiente dal punto di vista energetico. Una situazione che rispecchia esattamente il quadro registrato a livello europeo.

Sostenibilità e immobili

Tra i temi presi in considerazione dall’indagine condotta da Re/Max Europe anche i compromessi che i consumatori sarebbero disposti ad accettare per avere una casa più “green”. Nonostante il desiderio generalizzato di avere maggiore spazio, il 28,2% degli italiani ha dichiarato che sarebbe disposto ad acquistare una casa di minori dimensioni purché più sostenibile. Oltre il 18% accetterebbe un giardino più piccolo e tempi di percorrenza più lunghi, mentre il 14,6% una posizione meno ambita per aiutare il pianeta. Elevata tuttavia anche la quota di chi dichiara di non essere disposto a scendere a compromessi per avere una casa più ecologica che supera il 36 per cento.

Il 47% degli intervistati dall’indagine condotta a livello europeo afferma di voler continuare a vivere in città; il 21% sta prendendo in considerazione l’idea di trasferirsi in una località costiera o rurale, mentre solo l’8% sta valutando di spostarsi in un’area urbana.