Quasi la metà degli italiani ha utilizzato, in questi anni, almeno un bonus per la casa

Quasi tutti gli italiani (94%) sono a conoscenza dell’esistenza di incentivi pubblici destinati alla casa e quasi la metà (42%) ne ha usufruito in questi anni. È quanto emerge dall’approfondimento dedicato al mercato casa dell’Osservatorio Findomestic di febbraio realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo Bnp Paribas in collaborazione con Eumetra. Chi deve acquistare mobili o accessori per la casa preferisce di gran lunga andare ancora in negozio (80%) magari dopo essersi informato su internet (33%), mentre si fa ricorso prevalentemente al web per comprare piccoli elettrodomestici (56 per cento).

Il dettaglio dei dati

La quasi totalità (94%) del campione dell’Osservatorio Findomestic ha sentito nominare almeno un incentivo o bonus governativo legato al mondo della casa e il 42% ne ha usufruito negli anni passati. Il più popolare è il “Superbonus 110%”, familiare all’86% degli intervistati, anche se utilizzato solo dal 9 per cento. Per il 2022 il 30% del campione (l’11% ne è convinto, il 19% lo ritiene probabile) pensa di sfruttarlo. Nei programmi del 34% degli italiani (con certezza per il 14%, probabilmente per il 20%) rientra l’utilizzo del bonus TV e decoder che finora è stato utilizzato dal 14% di quanti ne hanno sentito parlare (81 per cento).

Il bonus mobili ed elettrodomestici, noto al 64% del campione, sosterrà ancora il mercato (il 29% intende usarlo nei prossimi mesi, il 9% ne è certo, il 20% probabilmente lo farà) così come quello della ristrutturazione “fuori dal 110%” che sarà sicuramente (8%) o probabilmente (20%) sfruttato dal 28% degli intervistati. Positiva anche la risposta per il bonus caldaia: il 70% del campione lo conosce, il 26% pensa di utilizzarlo entro la fine del 2022 (il 10% ne è certo, il 16% lo ritiene probabile).

Come avviene l’acquisto

Il campione si divide esattamente a metà quando si tratta di acquistare dotazioni tecnologiche per lo studio e il lavoro da casa: il 50% preferisce recarsi in negozio, l’altra metà affidarsi all’e-commerce.Tra gli affezionati ai negozi di mobili, una fetta crescente di consumatori (66%) si dichiara disponibile ad acquistarli anche online a patto che il web offra prezzi più convenienti (27%), garanzia di reso (17%) o includa il servizio di montaggio (14 per cento). Il 18% prenderebbe in considerazione internet solo per acquistare complementi d’arredo.

«Il punto vendita fisico – commenta Claudio Bardazzi, responsabile Osservatorio Findomestic – rimane indubbiamente un riferimento importante per l’acquisto di mobili ma sempre più consumatori vedono nel web un canale d'acquisto complementare o una preziosa alternativa. Lo dimostra il fatto che l’e-commerce si sia mantenuto in forte crescita (+18%) nel settore del mobile anche nel 2021, nonostante le riaperture, arrivando a valere oltre il 13% del mercato».