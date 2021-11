«Quasi nemici»: vite parallele e rivalità dei campioni del ciclismo

Girardengo e Binda

Dopo gli esordi è la volta di due campioni leggendari, Costante Girardengo di Novi Ligure e il monumentale Alfredo Binda: il primo, un po' più anziano, signore delle corse per circa un decennio (e poi fortunato imprenditore delle biciclette); il secondo, ciclista davvero completo e imbattibile, riservato e taciturno ma impressionante nella potenza e nei risultati: vinse 5 volte il Giro d'Italia e – caso unico – fu poi pagato per restarsene a casa e non rendere la gara già chiusa prima che fosse corsa. L'intensa rivalità tra i due fu guardata con attenzione anche dal fascismo e da Benito Mussolini in persona, che aveva puntato invece su Learco Guerra. Ma il campionato del mondo 1932, con arrivo ai Fori imperiali, incoronerà ancora una volta l'imbattibile Binda. Lo stesso corridore di Cittiglio (Varese) dovrà in seguito gestire, da commissario tecnico, la rivalità tra Coppi e Bartali, entrata nella leggenda dello sport italiano.

Immancabili Coppi e Bartali

L'”Airone” di Castellania e “Ginettaccio” sono le colonne grazie alle quali il ciclismo si impone come lo sport nazionale a cavallo del secondo conflitto mondiale. Coppi e Bartali sono a loro modo protagonisti della ricostruzione di un Paese, alla quale hanno dato una mano non irrilevante. Ma nel libro di Ceccarelli c'è spazio anche per una storia al contrario: quella di Luigi Malabrocca e Sante Carollo, mitici interpreti del ruolo della “maglia nera”, l'ultimo che chiude la corsa, un piazzamento (se così si può dire) che fino al 1952 procurava un premio al “vincitore”.

Gimondi e Il cannibale

Per il resto sono storie di veri campioni: nella pista – Antonio Maspes e Sante Gaiardoni, signori del mitico velodromo Vigorelli di Milano - e poi sulle strade del Giro d'Italia e, soprattutto del Tour de France: Anquetil-Poulidor, colonne del ciclismo transalpino; Gimondi e Merckx il Cannibale; Moser e Saronni; Bugno e Chiappucci, fino ad arrivare al ciclismo globalizzato e ormai profondamente modificato con i britannici Bradley Wiggins e Chris Froome.

Pantani contro Marco

Resta un capitolo per Marco Pantani, l'uomo che ha fatto sognare l'Italia dello sport a cavallo del nuovo millennio, morto tristemente a soli 34 anni per overdose di cocaina in un residence a Rimini. Qui il rivale è Marco stesso, sono i demoni che hanno squassato la mente di un formidabile corridore che non è riuscito a ripartire dopo la macchia del doping, non è più riuscito a rialzarsi dopo i colpi della sorte avversa, dopo un crollo emotivo che ha reso i suoi fantasmi più reali della stessa realtà, facendolo chiudere - e perdere - sempre più in se stesso. L'ultimo, sfortunato campione del ciclismo che tutta l’Italia ha amato e (per una volta) riunito.

Dario Ceccarelli

Quasi nemici. Le grandi rivalità (pubbliche, private e molto spericolate) che hanno infiammato la storia del ciclismo

Edizioni Minerva, 176 pagg., 16,90€