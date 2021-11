Quasi tre milioni con il reddito o la pensione di cittadinanza a ottobre

Ascolta la versione audio dell'articolo

A ottobre quasi 1,36 milioni di nuclei familiari hanno percepito il reddito o la pensione di cittadinanza, con tre milioni di persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 544 euro (575 euro per il RdC e 275 per la PdC). Per l’importo percepito c’è un’ampia variazione legata al numero dei componenti il nucleo familiare, si oscilla da un minimo di 445 euro (per i monocomponenti) a un massimo di 698 euro (per le famiglie con quattro componenti). La platea è composta da 2,57 milioni di cittadini italiani, 313mila cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno UE e circa 118mila cittadini europei.



Stando ai dati Inps, tra settembre e ottobre si registrano 9mila nuclei in più, percettori delle due forme di sussidio. Guardando al periodo compreso tra gennaio e ottobre 2021, i nuclei percettori di reddito di cittadinanza sono stati quasi 1,55 milioni, mentre i percettori di pensione di cittadinanza sono stati più di 163mila, per un totale di oltre 1,71 milioni di nuclei e quasi 3,85 milioni di persone coinvolte, per un importo medio di circa 547 euro.

Nella sola Campania quasi gli stessi percettori dell’intero Nord

Due terzi dei beneficiari risiedono al Sud e nelle Isole.In particolare la Campania si conferma come la regione con il maggior numero di percettori: ad ottobre oltre 289mila nuclei hanno avuto il reddito di cittadinanza da 617 euro di importo medio, con 742mila persone coinvolte. Il numero dei numeri familiari sfiora quello dell’intero Nord , dove si contano 297.454 famiglie e 583mila persone coinvolte,con un assegno medio di 472 euro (a causa della diversa composizione dei nuclei). Dunque per la Campania la spesa per il sussidio più che per l’intero Nord con 178,4 milioni nel mese di ottobre contro i 140,39 milioni del Nord. Al Centro le famiglie che nel mese hanno avuto il reddito o la pensione di cittadinanza sono state 213.431 (424mila persone coinvolte) con 506 euro in media percepiti, mentre al Sud i nuclei familiari che hanno percepito il sussidio sono stati 846.286 (per oltre due milioni di persone coinvolte) e 579 euro di assegno medio

Disposte quasi 100mila revoche e la decadenza per 262mila nuclei

Nei primi dieci mesi del 2021, per circa 96mila nuclei è scattata la revoca, mentre per oltre 262mila è stata disposta la decadenza del sussidio.Si prevede un rafforzamento del sistema di controlli “ a monte” nella legge di Bilancio all’esame del Senato per prevenire gli abusi. Tra gli ultimi episodi, la Guardia di finanza di Caltanissetta ha denunciato 164 persone per indebita percezione del Reddito di cittadinanza tra il capoluogo Nisseno e Gela. Tra loro, un latitante, un fruitore di patrocinio gratuito a spese dello Stato che aveva oltre 30 immobili, alcuni dipendenti in nero di una pizzeria d’asporto, collaboratrici domestiche e badanti. La posizione dei denunciati è stata segnalata all’Inps per la decadenza, la revoca e la restituzione del beneficio, evitando che altri 756 mila euro indebitamente richiesti venissero riscossi da non aventi diritto. Le indagini hanno accertato oltre 200 posizioni irregolari, alcune ancora al centro di approfondimenti, e l’illecita percezione oltre 1,3 milioni di euro, somma per cui è stata chiesta il sequestro preventivo.

Fi annuncia emendamento alla manovra per la proroga ai navigator

Sempre in tema di manovra, la senatrice Urania Papatheu (FI) ha annunciato un emendamento in materia di reddito di cittadinanza per prorogare gli incarichi dei 2.480 navigator che svolgono un'attività di assistenza in supporto dei Centri per l'impiego (Cpi) e hanno il contratto di collaborazione in scadenza a fine anno (dopo una proroga disposta lo scorso aprile) : «Dopo 30 mesi di servizio, a cavallo di una pandemia che ha distrutto il tessuto economico-produttivo, l'esperienza maturata sul campo e la formazione pagata con oneri pubblici verrebbero irrimediabilmente disperse in caso di mancata proroga degli incarichi» ha spiegato la parlamentare di Forza Italia «Bene - aggiunge - che il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, abbia colto questo aspetto».