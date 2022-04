Quattro anni di caos per un futuro sostenibile

Non la spaventa il subbuglio in cui getterà Bologna per la concomitanza di cantieri che hanno aspettato anni se non decenni e si accavallano?

Bisogna avere lo sguardo lontano e offrire ai cittadini alternative per la mobilità urbana, abbiamo le tecnologie per predire i flussi di traffico e organizzare gli spostamenti più efficaci anche durante i disagi dei cantieri. Oltre al potenziamento di tram e servizio ferroviario, istituiremo 30 zone in tutta la città per privilegiare pedoni e ciclisti. E dal 2024, chi entrerà in centro con mezzi inquinanti dovrà pagare:stiamo definendo le regole in questi giorni.

Qual è il progetto più complesso da realizzare tra quelli che ha promesso in campagna elettorale?

È il più bello, quello che tiene insieme la Via della Conoscenza e Impronta verde: vogliamo rigenerare un’area di 500 ettari attorno alla stazione Alta velocità e al Tecnopolo, dove arriverà il supercomputer europeo Leonardo, sfruttando le aree ferroviarie dismesse, per creare un quartiere del sapere e dell’abitare smart,

con sei parchi urbani, capace di attrarre talenti, ricercatori, start up, a due passi dalle Due Torri e a un’ora da Milano, due da Roma e mezz’ora da Firenze.

La Bologna del 2030 come sarà?