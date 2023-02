Quattro appuntamenti per favorire il dialogo tra Paesi e imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quattro appuntamenti all’estero per far vivere il Festival dell’economia di Trento tutto l’anno, portandolo sulla scena internazionale come catalizzatore del dibattito sui temi chiave del futuro: la sostenibilità economica, sociale e ambientale, la transizione ecologica e quella digitale, la ridefinizione dei sistemi produttivi, energetici e di governance per rispondere alle crisi in atto sul pianeta.

In quest’ottica vanno letti gli eventi del tour «Road to Trento 2023», al via lunedì 6 febbraio. Gli appuntamenti, aperti al pubblico in presenza e in streaming, sono realizzati dal Sole 24 Ore in collaborazione con le sedi diplomatiche italiane nel mondo e con il sostegno di Enel. Costituiranno occasioni di dialogo tra mondi in apparenza distanti: diplomazia, imprese, Università, ricerca.

Si partirà da Lugano, con l’evento organizzato con l’Ambasciata d’Italia a Berna e l’Università della Svizzera Italiana, dal titolo «Transizione ecologica tra finanza digitale e sfida energetica. Italia e Svizzera a confronto». Il 25 febbraio sarà la volta di San Francisco, per un seminario con l’Ambasciata d’Italia a Washington guidata da Mariangela Zappia, sul tema: «Innovazione tecnologica tra rivoluzione industriale e geopolitica». L’evento sarà ospitato nel nuovo Italian innovation & culture hub Innovit. Il 15 marzo la tappa di Abu Dhabi, in collaborazione con l’ambasciata nella capitale emiratina, guidata da Lorenzo Fanara. Il tema sarà «Italia ed Emirati arabi uniti verso Cop28»: si farà il punto sulle strategie in vista della conferenza che si svolgerà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre.

Il roadshow si concluderà all’Università di Johannesburg, il 29 marzo, con un seminario in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Pretoria e l’Ufficio di commercio estero su «Cooperazione scientifica e sviluppo» e le nuove frontiere delle relazioni tra il nostro Paese e il Sudafrica. Il testimone passerà poi al Festival di Trento, in programma dal 25 al 28 maggio, per la seconda edizione organizzata dal Gruppo 24 Ore con Trentino Marketing. «Queste iniziative interpretano la rinnovata attenzione all’internazionalizzazione delle attività del Gruppo 24 Ore - commenta il Dg Media & Business, Federico Silvestri -. Un gruppo che può contribuire in maniera significativa alla valorizzazione dell’Italia nel mondo e dell’export delle nostre imprese come leva determinante per la crescita».