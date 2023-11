Quattro casi di aziende danneggiate

«Quando è stata portata via l’acqua dalle idrovore della Protezione civile e, già il giorno dopo l’alluvione, siamo potuti entrare in fabbrica, mi sono sentito l’uomo più fortunato del mondo». Leonardo Mannelli, responsabile commerciale della Casa del Filato di Seano, incarna l’ottimismo della volontà che in questo momento accomuna tanti imprenditori del Pratese: venerdì mattina, due dei tre capannoni della piccola azienda di filati di famiglia (13 milioni di euro di fatturato e circa 25 dipendenti) erano sommersi da 60 centimetri di acqua, a causa dell’esondazione del Furba, un affluente del fiume Ombrone. La sede, peraltro, era stata appena rinnovata, lo scorso settembre, e restavano ancora da completare gli ultimi 20 metri dell’ingresso. «Eppure, sentendo tanti colleghi della zona, so che poteva andare anche molto peggio – racconta –. Ora siamo tutti qui, dipendenti, familiari e amici, a mettere a posto e ripulire quello che si può salvare». Fortunatamente, lo stabilimento produttivo è stato risparmiato dalle alluvioni e dunque la produzione sta proseguendo. A essere colpiti sono stati invece i due stabilimenti che ospitano uffici, laboratorio, magazzini e logistica, dove vengono stoccati materie prime e prodotti finiti, pronti per la consegna. «Noi lavoriamo molto a magazzino, in modo da avere sempre pronta la merce per i nostri clienti – spiega Mannelli – quindi il danno è sicuramente grave, ma non siamo ancora in grado di quantificarlo perché stiamo ancora facendo le verifiche». Il personale amministrativo è già al lavoro negli uffici, che si trovano al piano superiore e sono quindi all’asciutto, mentre la parte logistica rimarrà ferma tutta la settimana: «Ci prendiamo questi giorni per pulire e sistemare al meglio gli spazi – spiega Mannelli –. Ci vorrà tempo per tornare a una situazione di normalità, ma la cosa importante ora è ripristinare il servizio per i clienti». Anche se molti degli stessi clienti sono fermi, in questo momento, dato che si tratta di aziende a loro volta colpite dall’alluvione. «Purtroppo, al di là del danno diretto per la nostra azienda, è stata colpita tutta la filiera, anche nei Comuni vicini, e questo mi preoccupa visto che già il momento non è dei più facili per il distretto», aggiunge l’imprenditore.

«La conta dei danni non è iniziata benché i periti siamo stati allertati e abbiano fatto una prima ispezione. Siamo stati colpiti sia dall’esondazione del Bisenzio, che corre parallelo alla fabbrica, sia dallo smottamento della montagna in direzione del paese: da una parte è entrata l’acqua, fino a 120-130 cm, e dall’altra i detriti. Il portone è stato sfondato». Così Giancarlo Guidi, direttore generale della Sirius, racconta la situazione dell’azienda di Vaiano (Prato) attiva nel finitura dei tessuti per conto terzi, con un fatturato di 5-6 milioni annui e 50 dipendenti più 20/30 persone che lavorano per i clienti.

«Rappresentiamo l’ultimo passaggio della filiera: applichiamo valore aggiunto a merci che non sono di nostra proprietà, alle pezze che arrivano dalle tessiture. Noi facciamo lavaggio, tintura, follatura, cimatura, garzatura: rendiamo il tessuto lavorabile per le confezioni. Per questo abbiamo subito danni notevoli anche su beni di terzi», racconta Guidi. «Al momento grazie alla solidarietà da parte di moltissimi volontari, siamo riusciti a liberare l’80-90% dell’azienda, che si sviluppa su 10mila mq, da tutti i detriti. Non abbiamo elettricità perché le due cabine sono state allagate. Rimane il fango nei macchinari, nelle stanze, nei magazzini. Ma almeno ora i mezzi possono passare. Non siamo in grado di ipotizzare quali e quanti macchinari potranno essere rimessi in funzione. Non sappiamo quando potremo ripartire: vorremmo farlo il più presto possibile ma dopo aver pulito dobbiamo controllare tutti i quadri e tutti i motori elettrici, che nei nostri macchinari sono prevalentemente a terra e sono andati sott’acqua», continua Guidi.