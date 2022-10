Quattro condanne per la truffa alla signora dei diamanti

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Condanna in primo grado a otto anni e sei mesi per Franco Novelli, notaio, destituito dall’Ordine di Milano, due anni e sette mesi per la moglie, Marzia Provenzano, già numero due dell’ordine dei Commercialisti di Milano, due anni e due mesi al guardaspalle Mustapha Samaya e due anni al legale Alberto Consani. Si è concluso così, alla decima sezione penale di Milano, il processo milanese istruito dalle pm Giovanna Cavalleri e Cristiana Roveda. Gli imputati erano accusati di circonvenzione d’incapace, sequestro di persona, peculato, falso e associazione a delinquere, per avere posto in essere tra il 2012 e il 2015 strumenti giuridici finalizzati a fare l’interesse di Antinea Massetti de Rico (fondatrice della Idb Intermarket Diamond business) e del marito Richard Hile (entrambi incapaci di intendere e di volere): in realtà – secondo la ricostruzione dell’accusa – gli strumenti sarebbero serviti a distrarre i beni della coppia.

La vicenda

La vicenda, degna di una sceneggiatura thriller, ha due vittime “perfette”: Massetti de Rico, rimasta in stato vegetativo dopo una caduta nel 2011 e il marito (Hile), anch’egli, sia pure per motivi diversi, ritenuto afflitto da deficit cognitivi. Massetti, già in affari con Michele Sindona negli anni settanta, si era dedicata alla commercializzazione di diamanti, sino a fondare la società finita anni dopo al centro di una vasta inchiesta per truffa che ha coinvolto pressoché l’intero sistema bancario italiano. Massetti de Rico sei anni dopo la tragica caduta, nel marzo 2017 morì. Ed è nell’arco di questi sei anni – sempre secondo l'accusa – che si sarebbero articolate le attività tese ad appropriarsi del patrimonio della signora in coma e del marito, pure lui in possesso di una quota rilevante della Idb Spa e morto quattro mesi dopo la moglie.

Loading...

Amministratori di sostegno

E qui entra in scena Claudio Giacobazzi, che in seguito diventerà amministratore delegato della Idb, morto suicida. All’epoca dell’incidente era il braccio destro della de Rico, e si sarebbe fatto nominare dal Tribunale di Milano, amministratore di sostegno della signora (un ruolo più sfumato rispetto a quello di «tutore», ma pur sempre di pubblico ufficiale). Sarebbe stata questa – sempre secondo l’ipotesi dell'accusa – la chiave utilizzata per aprire il forziere. Oltre a una costante opera di manipolazione di un altro soggetto debole: il marito della de Rico, convinto a dare il proprio assenso a operazioni che in realtà lo avrebbero danneggiato. Di qui la costituzione di trust (e la contestuale nomina di Giacobazzi a trustee), fondazioni e società collegate, affidate a lui stesso e a Novelli. È la ragione per cui la Procura ritiene di avere individuato in loro gli ispiratori dell'operazione.

L’associazione

Dal canto suo Provenzano, moglie di Novelli, scrivono le Pm: partecipava all'associazione «ponendosi a sua disposizione per ogni adempimento contabile necessario». Scorrendo i capi d'imputazione ci si fa un'idea sia pure approssimativa dell’ammontare delle somme in gioco: «Giacobazzi Claudio e Novelli Franco concorrevano a deliberare a proprio favore i compensi e agli (sic) emolumenti quale consiglieri di Idb Spa (...) nel corso del Cda del 22 dicembre 2015 un ulteriore compenso straordinario/bonus di 2.250.000 euro ciascuno, denaro poi materialmente erogato».

Gli emolumenti

E sempre Giacobazzi e Novelli «avendo la disponibilità “giuridica” del patrimonio si impossessavano di rilevanti somme di denaro disponendo emolumenti a favore di Marzia Provenzano per 87.000 euro nel 2012, 596.593 euro nel 2013, 267.067 euro nel 2014 e 395.481 euro nel 2015. A favore di Novelli, invece, venivano erogati compensi da 262mila euro nel 2012, di 759.200 euro nel 2013, di 760.600 nel 2014 e di 880.800 euro nel 2015» (tutti regolarmente fatturati).