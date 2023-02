Quattro direttive da seguire per stimolare l’uso migliore dei prossimi investimenti

Un secondo elemento di rilievo riguarda l’articolazione e flessibilità degli strumenti di investimento, che dovranno rispondere alle diversificate e mutevoli esigenze delle realtà industriali destinatarie delle risorse. La necessità di gestire tempistiche di permanenza più lunghe (come di fatto sta già accadendo come conseguenza delle attuali difficoltà di uscita dagli investimenti) e di strumenti più adatti a intervenire in situazioni di ristrutturazione o rilancio aziendale oppure volti a supportare la creazione di poli e/o aggregazioni industriali richiedono necessariamente tecniche di investimento nuove, meccaniche di funzionamento diverse e molto più flessibili nei tempi e nelle modalità di intervento, oltre che a solide competenze specifiche da parte dei gestori.

Un terzo aspetto, che riguarda in particolare le operazioni di buyout, che rappresentano comunque il comparto più importante del settore, afferisce invece all’utilizzo della leva finanziaria, molto utilizzata in questi ultimi anni anche a causa del livello molto basso dei tassi. È quantomeno evidente che in situazioni caratterizzate da un significativo aumento dei tassi di interesse e da notevoli incertezze prospettiche, essa debba essere utilizzata con estrema cautela e strutturata lasciandosi ampi margini di flessibilità, al fine di far fronte a eventuali problemi. E se già si sono strutturate operazioni ad alta leva e non ci si è adeguatamente coperti sui rischi di variazione dei tassi, il consiglio è quello di prepararsi con sufficiente anticipo a gestire le possibili criticità, senza aspettare l’ultimo minuto, in quanto potrebbe essere troppo tardi.

Il concetto è “ovvio” e il film già visto, molte volte. Ma considerata la memoria “corta” che spesso caratterizza i comportamenti economici, credo sia bene ricordarlo, in quanto ora più che mai è fondamentale che sia gli operatori che gli istituti finanziatori operino in modo molto attento, responsabile, competente e per tempo. Questa considerazione, sia chiaro, non riguarda solamente gli operatori di private equity, spesso molto più accorti ed esperti di altri, ma in generale tutti gli operatori, sia industriali che finanziari. E anche in questo caso potrebbe essere forse opportuno identificare nuovi strumenti di finanziamento

più adatti a gestire eventuali scostamenti

rispetto ai risultati previsti.

Infine, un ulteriore e ultimo aspetto che avrà ampio spazio nei mesi a venire, in particolare per quanto riguarda gli operatori del nostro Paese, è quello della necessità di una sempre più ampia e capillare presenza a livello internazionale, fondamentale per fornire alle società partecipate un adeguato supporto ai loro processi di espansione anche al di fuori dei confini nazionali e agli investitori una più ampia diversificazione geografica degli investimenti.

Mi fermo qui, rendendomi conto che questi temi richiederebbero una trattazione ben più ampia e dettagliata, da sviluppare nei contesti più opportuni. Al contempo, credo anche che l’identificazione di alcune direttive prioritarie possa essere utile a focalizzare l’azione degli operatori in questo mutato contesto, facendo in modo che il private equity, anche nel nostro Paese, continui a rappresentare un importante volano a supporto dello sviluppo delle imprese, così com’è stato in questi ultimi anni e come certamente continuerà a essere anche in futuro.