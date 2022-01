Quattro direttrici per affrontare le sfide che attendono l’Europa

Si dovranno promuovere con ancora più forza contrattazione e partecipazione, anche per i loro effetti redistributivi e di convergenza, rifuggendo da ipotesi legislative impositive come

il salario minimo dove le relazioni industriali sono ben estese e sviluppate, come in Italia.

Servono vincoli sociali forti nei trattati internazionali

e nelle politiche commerciali, per garantire che tutte le aziende applichino i contratti e operino lontano dallo sfruttamento

e in coerenza con le linee indicate dall’International labour organization sul lavoro dignitoso.

Occorre una politica energetica comunitaria che renda meno dipendenti gli Stati dai grandi fornitori di gas dell’Est: una priorità assoluta di fronte all’ondata inflattiva che sta travolgendo imprese e famiglie nel nostro continente. Bisogna applicare e promuovere in tutto il mondo quella global tax indicata anche al G20 di Roma per costringere i colossi multinazionali a dare il proprio contributo, a fronte delle briciole che hanno elargito in questi anni nonostante fatturati a dieci zeri. Va coordinata infine una politica industriale che imponga responsabilità sociale alle imprese sovranazionali e combatta delocalizzazioni predatorie in ogni Stato.

L’augurio è che non manchino consapevolezza e coraggio.

E che già la Conferenza sul futuro dell’Europa possa contribuire ad aprire una necessaria stagione “costituente”, verso l’orizzonte degli Stati Uniti d’Europa. Solo così potremo orientare in senso progressivo le grandi trasformazioni in atto, rispondendo alle sfide che abbiamo di fronte a noi: la protezione dell’ambiente, una politica migratoria solidale, la digitalizzazione, la creazione di prospettive positive per il lavoro dei giovani.