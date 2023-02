Premiati i nuclei numerosi e con figli piccoli

Un nucleo familiare con quattro figli, di cui due maggiorenni (ma solo uno ancora studente, beneficiario dell’assegno unico) e uno nato a settembre 2022. L’Isee è pari a 28mila euro. Fino a gennaio la famiglia ha ricevuto circa 471 euro al mese (53,8 euro per il maggiorenne, 110 per gli altri due minori, più la maggiorazione di 48,6 euro per i due figli successivi al secondo e 100 euro di forfait per i nuclei numerosi). A partire da febbraio invece riceverà una mensilità più ricca, pari a 654,8 euro: 63,3 euro per il maggiorenne, 129,70 per il figlio minore e 194,6 per quello con meno di un anno (+50% come previsto dalla legge di Bilancio), due maggiorazioni da 58,6 euro per i figli successivi al secondo; il forfait per i nuclei numerosi infine sale da 100 a 150 euro. Per un aumento complessivo di 183,8 euro.