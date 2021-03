Quattro fotocamere e super-display: ecco i 3 nuovi smartphone della famiglia Samsung Galaxy A

2' di lettura

Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72. Schermo più luminoso (800 nit), cinque sensori (quattro fotocamere) e una batteria più potente. Nel corso dell’evento “Awesome Unpacked”sono stati presentati tre nuovi smartphone della famiglia Galaxy A, sono dispositivi per una fascia media e medio-alta che offrono parte dei pregi dei telefonini più costi mantenendo un prezzo più abbordabile rispetto a questi ultimi. Si va infatti dalle 499 euro per il Galaxy A72 ai 459 per il l’A52 ai 379 per l’A52. A questo giro le differenze tra i modelli sono davvero minime. Gli ingegneri coreani hanno lavorato bene per mantenere alta la qualità e basso il prezzo con piccoli ma significativi upgrade nell’hardware. Ma vediamo le caratteristiche principali.

Come sono fatti i nuovi dispositivi

Quattro fotocamere con sensore da 64 Mp, lo schermo è il Super Amoled che conosciamo con un refresh rate da 120 Hz per il Galaxy A52 5G e da 90 Hz per Galaxy A52 e A72. La batteria di A52 è da 4.500 mAh, mentre quella di A72 è da 5.000 mAh. Quanto ai processori Qualcomm Snapdragon 720G per i modelli 4G e 750G per il 5G. Quindi il Galaxy A52 e l’A72 sono davvero molto simili. Mentre il dispositivo per le rete di nuova generazione si candida (lo diciamo subito) a essere il più interessante telefonino di fascia media 5G.

Da Music Share Fermo Immagine 4k: le novità

Lo smartphone è stato progettato per un pubblico giovane (non giovanissimo visto il prezzo). Molte quindi le applicazioni studiate per la fotografia. Sarà possibile per esempio trasformare istantaneamente i video in 4K in immagini ad alta risoluzione da 8MP grazie alla funzionalità Fermo Immagine 4K. Sono previsti setting per scattare 30 categorie differenti di immagini, dal cibo ai panorami, fino agli animali domestici. Inoltre, afferma Samsung, la Modalità Notte sfrutta l'elaborazione multi-frame per combinare 12 immagini in una, ottenendo scatti luminosi e definiti anche al buio. Da ricordare, inoltre, la funzionalità Music Share che sincronizza lo smartphone con il dispositivo di un amico per condividere la musica senza bisogno di accoppiare gli altoparlanti. Inoltre, basta connettere due coppie di Galaxy Buds allo stesso smartphone per vivere un'esperienza d'ascolto in coppia con Buds Together . La nuova serie Galaxy A sarà disponibile in Italia a partire dal oggi 17 marzo, nelle colorazioni Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black e Awesome White