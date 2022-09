Quattro giorni alla scoperta Qatar

Ascolta la versione audio dell'articolo

Conto alla rovescia per l’avvio del Campionato mondiale di calcio che si disputerà a partire dal 20 novembre prossimo in Qatar, paese che in realtà ha molto da offrire anche dal punto di vista turistico. Se in vista del mega evento sportivo le previsioni parlano di più di un milione di visitatori, in realtà il Paese ha molte attrattive da offrire e una vasta gamma di opzioni. Dagli sport acquatici allo shopping e fino all’esporazione di musei e innumerevoli spiagge. Quale migliore occasione, quindi, per godersi un long weekend nello Stato mediorientale a pochi mesi dall'inizio della Fifa World Cup? Ecco cosa fare e cosa vedere.

Itinerari su misura

In quattro giorni è possibile dare vita ad un mix di esperienze uniche - «il tutto con la promessa di un caloroso benvenuto e della generosa ospitalità che è consuetudine della cultura araba - sottolinea il chief operating officer di Qatar Tourism, Berthold Trenkel», attraverso l'incontro tra passato e futuro nella penisola qatariota. Tra le proposte di attività avventurose e d'azione c’è un'escursione in 4x4 a Khor Al Udaid o “mare interno”, riconosciuto dall’Unesco come riserva naturale dal paesaggio mozzafiato, attività culturali tra visite nei musei e passeggiate in città alla scoperta della moltitudine di installazioni pubbliche, così come momenti di relax in spiaggia. Con la “Hayya Card”, obbligatoria per poter entrare in Qatar, si potrà poi fruire gratuitamente dei trasporti pubblici, compresa la nuova metropolitana climatizzata.

Azione e avventura

Con più di 560 chilometri di costa e le tranquille acque del Golfo Arabo, il Qatar è il luogo ideale per gli sport acquatici. Per gli amanti dell'avventura si suggerisce di sperimentare un’escursione intorno al The Pearl-Qatar con lo stand-up paddle board, fare una gita in kayak al tramonto o scegliere un’emozionante gita in moto d’acqua per esplorare lo splendido skyline. Anche una visita alle dune di sabbia del deserto è un’esperienza da non perdere. A solo un’ora di macchina da Doha, uno dei tour più apprezzati permette di scoprire lo splendido Khor Al-Adaid o “mare interno”. Il percorso comprende solitamente il dune bashing in 4x4, una nuotata in acque splendide e, naturalmente, una traversata a dorso di cammello.Tornando in città è possibile visitare Doha Quest, il più recente parco a tema del Qatar, inaugurato la scorsa estate e dotato di una serie di attrazioni per tutte le età, come le “più alte montagne russe al coperto” e la “più alta torre di caduta al coperto” che rientrano nel Guinness dei primati.

Arte e storia

Il mix di cultura, arte e storia è presente ovunque. Tra le installazioni artistiche pubbliche più stupefacenti si trova East-West/West-East di Richard Serra, costituita da quattro enormi lastre d’acciaio di 14 metri tra le formazioni rocciose di Ras Abrouq a Zekreet.Per coloro che desiderano rimanere in città, è disponibile una serie di musei iconici che comprende il Museo Nazionale del Qatar, con il suo design accattivante a forma di cristalli di rosa del deserto, il Museo d'Arte Islamica e il nuovo 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum, un progetto ambizioso che si annuncia come il museo sportivo più innovativo del mondo.Immancabile è la passeggiata nel Souq Waqif, il mercato tradizionale da vivere soprattutto la sera, quando i negozi e i ristoranti dei vicoli prendono vita.

Relax in spiaggia

Dopo due giorni ricchi di emozioni una giornata in spiaggia dona il giusto relax. Che si voglia leggere un libro, prendere il sole sulla sabbia o rinfrescarsi con un tuffo in mare, si consigliano Al Shamal, sulla costa nord, e Fuwairit Beach. Chi è alla ricerca di una vacanza in famiglia può visitare l’Hilton Salwa Beach Resort & Villas, che offre 3,5 chilometri di spiaggia bianca come la cipria, il Desert Falls Water & Adventure Park o una crociera per ammirare i delfini, novità introdotta di recente. Un’altra possibilità consiste nell'effettuare una breve gita in barca per raggiungere Banana Island Resort Doha by Anantara, che quest’estate ha riaperto una piscina per il surf e ha inaugurato le escursioni con gli squali balena.