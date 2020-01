Quattro hashtag per raccontare la creatività

Il primo progetto di “storytelling” del design presente a Homi si chiama #HOMIStory e presenta storie di artigianato e innovazione che mettono al centro passione e mestieri tradizionali, raccontando quello che sta dietro ai prodotti, dalla loro progettazione alla realizzazione concreta, spesso manuale. #HOMITalk propone invece momenti di incontro e spunti di condivisione in location inaspettate (come atelier e case private), su temi dell'abitare e sull'universo lifestyle. Ricerca e condivisione sono al centro di #HOMICommunity, un programma di roadshow distribuito sul territorio nazionale per avviare un dialogo costruttivo con il tessuto imprenditoriale e artigiano in nome di un interesse che si fa community. Spazio alla sostenibilità e al futuro con #HOMINext, progetto che raccoglie e valorizza la creatività sostenibile dal mondo.