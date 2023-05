Quattro itinerari per vivere un week end di primavera

La Notte Europea dei Musei promette di regalare a tutti gli appassionati una notte tra le stelle all'insegna della cultura e del divertimento. Ma è anche l'occasione per scoprire una città che non si conosce o dove non si torna da anni. Per chi invece è alla ricerca delle storie indimenticabili del nostro paese le Giornate nazionali dei Castelli offrono il 13 e il 14 maggio un ventaglio di possibilità dalla Val D'Aosta all'estremo lembo della Sicilia. Sarà un incanto perdersi tra i manieri e le roccaforti spesso chiuse al pubblico. Sono trascorsi 200 anni dalla morte di Napoleone e all'isola d' Elba per tutto il mese di maggio un ricco programma di proposte e appuntamenti coinvolgenti faranno ritornare indietro all'epoca napoleonica. Gli appassionati di botanica (ma non solo) possono regalarsi una giornata all'Oasi Zegna in Piemonte per assistere alla più bella fioritura italiana di Rododentri da metà maggio all'inizio di giugno.

