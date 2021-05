Quattro passeggiate nel tempo

“La mamma di Sherlock Holmes è sempre incinta”

Delbecchi lavora di atmosfere e rapidi tocchi in un libro felicemente malinconico, leggero e incantato, pervaso d'ironia e battute piuttosto salate come quando, commentando il proliferare del genere giallo/noir in Italia, conclude così: “la mamma di Sherlock Holmes è sempre incinta”. Tra le cose che gli riescono meglio ci sono senza dubbio le osservazioni itineranti, fulminee e condensate in frasi efficaci spesso giocate nello stile del paradosso alla Campanile (Achille). Evidentemente gli riescono naturali come respirare e la passeggiata gliele stimola essendo una forma di meditazione prima ancora che di moto e tantomeno a luogo. Per dirla con Andrea Pinketts ha “il senso della frase”.

A Milano per esempio: “Una sera, tornando da casa di Guido, mi trovai a passare dalle cosiddette Cinque Vie, un crocicchio dove stazionavano certe passeggiatrici così attempate, ma così attempate che il loro poteva essere solo il mestiere più antico del mondo”. Questa avrebbe potuto scriverla anche Fusco.

E anche questa: “La spiavo in lontananza dal mio nascondiglio, e per la prima volta mi resi conto che c'è più eros in un parasole che in una guepière” (qui siamo invece a Lucca, dove Visconti ha girato il suo ultimo film con Laura Antonelli). Ancora su Lucca, dove l'autore è nato per caso (ovvero è stato “adottato dal caso”): “All'ora del crepuscolo questa città misurata e parsimoniosa del suo stesso splendore è percorsa da un breve brivido di felicità, una specie di giovinezza tardiva. E' il momento del passeggio, o struscio, eterna illusione di ogni provincia che qualcosa accada, ma già dopo un'ora la frenesia prende a scemare”.

Su Roma: “Quei lungotevere ciceroniani, eleganti al primo sguardo, ma difficili da tradurre e dunque facili da fraintendere, come i compiti in classe”. Dalla città eterna si congeda con una frase di Fusco, ma in realtà è una bellissima citazione di Émile Zola, da una lettera alla moglie: “Roma questa città straordinaria, dalla luce fiacca, tra gli alberi duri”.

Il libro si conclude a Venezia dove una vincita alla roulette, l'acquisto di una prima edizione autografata del romanzo di Alberto Ongaro “La taverna del Doge Loredan” (nella libreria di un inglese, fortuito compagno di bevute) e l'incontro casuale con Claire, una francese dai capelli rossi, fanno balenare la chiusura possibile del cerchio narrativo iniziato a Lucca con un bacio mancato sulle mura della città.