Quattro romanzi dedicati ai ragazzi In edicola i quattro romanzi che hanno vinto le ultime edizioni del Premio Strega Ragazze e Ragazzi

L'estate che conobbi il Che, di Luigi Garlando, L'ultimo faro, di Paola Zannoner, Fuori fuoco di Chiara Carminati e infine The Stone. La settima pietra, di Guido Sgardoli sono i quattro romanzi che hanno vinto le ultime edizioni del Premio Strega Ragazze e Ragazzi nella categoria per i maggiori di undici anni. In contemporanea con l'annuncio del vincitore di quest'anno (sono gli studenti di scuole secondarie italiane ed estere a sceglierlo) sarà venduto in allegato con Il Sole 24 Ore il primo libro della serie (prezzo di lancio a € 10,90 oltre al costo del quotidiano). Gli altri tre si troveranno in edicola nei successivi sabati di maggio (€ 12,90 oltre al prezzo del quotidiano).



Il primo, scritto da Luigi Garlando, giornalista della «Gazzetta dello sport», è ambientato durante l'estate del 2014. Protagonista un dodicenne che vede portare via l'amato nonno da un'ambulanza e che in quel momento scopre che ha tatuato su un braccio un viso che scoprirà essere quello di Ernesto Che Guevara. Sarà poi il nonno a raccontargli la vita avventurosa del rivoluzionario argentino, sullo sfondo l'Italia della crisi economica.



L'ultimo faro, della scrittrice per ragazzi Paola Zannoner, racconta invece di tre settimane trascorse ai piedi di un bellissimo faro da quattordici ragazzi. Quattordici storie che raccontano una sola, indimenticabile vacanza.

In Fuori fuoco, Chiara Carminati fa parlare Jolanda: tredici anni nell'estate del 1914. Separata dalla mamma, sconvolta dai bombardamenti, lei e la sorellina viaggeranno per la campagna alla ricerca di una nonna che non sapevano nemmeno di avere. Da Udine a Grado, e poi in fuga dopo Caporetto.

The Stone, di Sgardoli, narra invece un misterioso suicidio a Levermoir, una piccola isola al largo della costa irlandese.

