Quattro settimane in Tibet: viaggio in bici tra le catene dell’Himalaya

Non sono tempi propizi per mettersi in viaggio. Per andare lontano, per varcare quel confine, tra il certo e l'incerto che dovrebbe incuriosirci e invece ci inquieta. Qualcosa ci opprime. Sarà questo rimbombo continuo di cattive notizie, sarà questo mix contagioso di indefinita precarietà, il risultato è che s'abbassa la voglia di uscire dalla nostra cerchia protettiva.

Ecco perchè ci rallegriamo quando qualcuno di noi prova a superare questo linea d'ombra e s'inventa un viaggio lontano e non facilmente programmabile come una crociera o una vacanza in Grecia. Un viaggio dove tutto è diverso: le strade, il cielo, il clima, il cibo, la gente, il senso della fame e della sete. Un viaggio che ci obbliga a misurarci con noi stessi. Dove oggi va bene e domani chissà. Dove ci sono pochi medici e pochi ospedali. Dove non siamo quasi mai connessi. Dove alla sera, quando vai a dormire, riesce a vedere le stelle come se navigassi nello spazio. Riuscendo finalmente a realizzare che in questo mare di galassie siamo poco cosa, puntini ininfluenti in cui è dolce naufragare.

Questo viaggio qualcuno l'ha fatto. Si chiama Renata Andolfi, ha 57 anni, è nata a Torino, vive a Monza e di professione fa la fisioterapista. È bionda, piccola e scattante, un concentrato di energia, ma se la incontri dal panettiere mai e poi mai penseresti che abbia pedalato da sola nell’India del Nord attraverso l'imponente catena dell'Himalaya. Pensi che abbia voglia di scherzare e che, alla fine della chiacchierata, ti confessi la verità: che è andata qui vicino, magari con gli amici una settimana in Val d'Aosta o in Trentino.

E invece no, ostinata e testarda, continua a mostrarci foto che non ammettono dubbi: cieli sconfinati, improbabili sterrati selvaggi, ghiacciai primordiali, facce e mani scolpite nel legno e nella pietra. E la sua bici, una Gravel Monster Salsa Fargo con uno zaino minuscolo ma evidentemente capiente come il marsupio di Eta Beta, l’amico di Topolino che lasciandoti di stucco porta con sé qualsiasi cosa. Per i cultori della materia comunque il peso complessivo, tra bici e zaino, oscillava tra i 30 e i 35 chili.

E così Renata va avanti nel racconto. Dice che ha una passione sconfinata per la natura, e per le montagne, che sono la sua seconda casa. E che la bicicletta è sempre stata la sua compagna di viaggio. Fin da quando, 12enne, è andata con gli scout nelle montagne del Piemonte. Solo che da allora non si è più fermata, alternando ai pedali lo sci alpinismo. Questo fino a quando un doppio infortunio a un ginocchio l’ha spinta tornare al vecchio amore.