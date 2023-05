Queen, trattativa da 1,1 miliardi $ per la vendita del catalogo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il «trono» era destinato ai Pink Floyd, ma Roger Waters non è il tipo da mettere da parte le proprie idee sulla guerra in Ucraina per questioni di business. E così il primato per la cessione di catalogo musicale più ricca di sempre potrebbe presto appartenere ai Queen: sarebbero infatti in fase iniziale le trattative per la vendita di diritti d’autore e master dell’intero corpus di Freddie Mercury e soci. Lo riporta Music Business Worldwide, giornale online specializzato nell’informazione economica e finanziaria applicata alla musica. E, secondo la ricostruzione, tra i potenziali acquirenti ci sarebbe Universal Music.

Più alcuni fondi d’investimento, ovviamente. Nel caso in cui l’operazione andasse in porto, verrebbero praticamente «doppiate» le cifre sborsate da Sony Music per Bruce Springsteen e ancora da Sony Music e Universal Music per Bob Dylan, i due deal fino a questo momento più rappresentativi, con rispettivi 500 milioni e 450 milioni di dollari di valore. Si parla infatti di una cessione da 1,1 miliardi di dollari. In ogni caso, non sarà una partita semplice, se consideriamo la particolarissima «storia» del songbook della band inglese.

Nel Nord America, per esempio, i master sono in mano a Disney Music Group (Dmg) che ha un accordo di distribuzione globale con Universal Music Group. I membri superstiti del gruppo Brian May, Roger Taylor e John Deacon, assieme al Freddie Mercury Estate, possiedono ciascuno quote paritetiche della società Queen Productions Ltd. che ha in mano i master del gruppo al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. Mentre i diritti di publishing appartengono a Queen Music Ltd, sempre partecipata da May, Taylor e Deacon assieme al Freddie Mercury Estate, ma amministrata da Sony Music Publishing.

Queen Productions Ltd ha registrato 39,19 milioni di sterline di ricavi nell’anno fiscale 2021, di cui 38,92 milioni di sterline provenienti dalle royalties. Ma nel 2019, anno dopo l’uscita del biopic Bohemian Rhapsody , i ricavi toccarono addirittura i 72,7 milioni di sterline. I Queen sono in questo momento il 48esimo artista più popolare a livello globale su Spotify, con 47,7 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma. Chi dovesse mai aggiudicarsi il loro catalogo, insomma, avrà buone ragioni per cantare ad alta voce Was It All Worth It.