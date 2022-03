Quegli aerei noleggiati «rapinati» dai russi

Ascolta la versione audio dell'articolo

I termini per la restituzione degli aerei noleggiati dalle compagnie aeree russe sono scaduti lunedì 28 marzo, ma nessun velivolo è stato restituito ai lessors. Dall’entrata in vigore delle sanzioni alla Russia dopo l’inizio del conflitto in Ucraina e con la chiusura degli spazi aerei, i rapporti commerciali si sono rarefatti a cominciare dal settore dell’aviazione: Airbus e Boeing hanno sospeso le attività di assistenza e circa 800 aerei in leasing sono stati di fatto «nazionalizzati» dai russi ...