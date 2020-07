Quei 150 miliardi in fuga verso i “porti sicuri” tedeschi: cosa è successo davvero

ITALIA - DECOMPOSIZIONE DEL SALDO NETTO TARGET2 ATTRAVERSO ALCUNE VOCI DELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI Valori in miliardi di euro Loading...

Dai dati di Figura 2 appare in evidenza la drammatica inversione dei flussi registrata in Italia ad inizio marzo 2020, dopo 2 mesi di tranquillità in cui si era osservata una prevalenza di afflussi di liquidità dall'estero verso i titoli di stato nazionali (barre viola, +25 miliardi) e quelli del settore privato non finanziario (barre celesti, +17 miliardi), insieme ad un'espansione dell'esposizione debitoria delle banche nazionali (+20 miliardi, barre verdi). A fine febbraio appariva anche positivo il saldo degli investimenti diretti (+3,7 miliardi, barre gialle).

Due mesi dopo l'emergenza pandemica aveva stravolto il quadro, in special modo per le banche: a fine aprile si registrava una riduzione degli stock di titoli governativi detenuti da soggetti esteri per -39,7 miliardi. Questi titoli sono stati acquistati in parte dalla Banca d'Italia grazie al potenziamento del Quantitative Easing (QE) ed al varo del programma speciale pandemico PEPP ed in parte dalle banche nazionali con i prestiti ricevuti dalla BCE stessa. Nel frattempo le banche aumentavano il proprio stock di titoli e depositi esteri per altri 40 miliardi (barre rosse), verosimilmente per alleggerire l'aumentata esposizione al rischio Italia. Il credito verso le banche italiane, fino a febbraio in espansione, registrava un brusco cambiamento di rotta con una riduzione di 10 miliardi a fine aprile. Anche qui c'è da supporre ragionevolmente che le banche estere abbiano ridotto i rischi verso il sistema bancario italiano anticipando l'impatto imminente di una forte recessione.La liquidità in ingresso in questi due mesi horribilis per l'economia italiana è stata veramente poca. Si sono registrati +12,3 miliardi (barre blu) derivanti dalla monetizzazione di una piccola parte delle attività finanziarie del settore privato detenute all'estero; si tratta della prima riduzione dal 2014 dopo anni di crescita ininterrotta che hanno portato il settore privato nazionale ad accumulare un “tesoretto” di oltre 400 miliardi. Altri 5 miliardi sono affluiti per via della liquidazione di alcuni investimenti del governo (barre rosa). Un discorso a parte merita il saldo commerciale e del conto capitale, che è restato ostinatamente positivo (+7 miliardi, barre arancioni) nonostante il crollo delle esportazioni (-33,4% in 4 mesi). Il declino dell'export infatti è stato più che compensato da una contrazione delle importazioni, che era cominciata già a febbraio per via delle ripercussioni del lockdown cinese quando il dato delle esportazioni era ancora in espansione.

Afflussi di liquidità in crescita verso la Germania

Se si passa a studiare la situazione in Germania (cfr. Figura 3) appare netta la prevalenza di afflussi di liquidità, un fenomeno che è paradossalmente accelerato dopo l'estensione della crisi sanitaria e l'implementazione di un lockdown nazionale. Appare chiaro il vantaggio di essere considerati un “porto sicuro” dalla comunità finanziaria internazionale. Nel 2020 le banche tedesche hanno aumentato la posizione debitoria verso l'estero per 180 miliardi (barre verdi), liquidità che in parte è stata riutilizzata per accrescere gli investimenti in attività finanziarie estere (barre rosse, -127 miliardi). In stabile crescita nonostante la crisi anche lo stock di attività finanziarie estere del settore privato (-44 miliardi, barre blu) e gli investimenti diretti in altri Paesi (-16 miliardi, barre gialle). Colpisce la limitata corsa degli investitori esteri verso i Bund tedeschi (barre viola) nonostante la forte turbolenza registrata sui mercati a marzo: “solo” 20 miliardi di crescita dello stock di titoli governativi piazzati all'estero, probabilmente per via degli altissimi costi e della difficoltà di reperimento. Sono stati preferiti dagli investitori i titoli del settore privato non finanziario (barre celesti, significativo aumento di +91,2 miliardi), più redditizi in termini di rendimento e più disponibili.

GERMANIA - DECOMPOSIZIONE DEL SALDO NETTO TARGET2 ATTRAVERSO ALCUNE VOCI DELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI Valori in miliardi di euro Loading...

La tradizionale fonte di liquidità rappresentata dall'avanzo commerciale tedesco (barre arancioni) ha invece subito un drastico stop insieme al commercio internazionale, con “solo” +72 miliardi di surplus in 4 mesi. Il dato è comunque in rallentamento, vicino a zero ad aprile 2020.

Un'analisi preliminare dei saldi t2 di giugno 2020

Per quanto riguarda i saldi T2 di giugno, che evidenziano un aumento della divergenza tra Italia e Germania, non è possibile offrire una caratterizzazione piena per via del ritardo di 2 mesi nella pubblicazione dei dati della bilancia dei pagamenti. Tuttavia è possibile una via di indagine indiretta che passa attraverso l'analisi delle voci di bilancio della Banca d'Italia (cfr. Figura 4).Nel mese di giugno, c'è stata l'erogazione dei prestiti T-LTRO III della BCE a tassi di interesse favorevoli (inferiori allo -0,5%) con l'espressa finalità di erogazione all'economia reale. Le banche italiane hanno risposto bene a questo stimolo, prendendo a prestito circa 54,3 miliardi che sono stati prevalentemente depositati nei conti correnti presso Banca d'Italia (+48,1 miliardi) in attesa di utilizzo, con un effetto largamente neutro sul saldo T2.