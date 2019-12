Quei 75 miliardi di aiuti statali, così Huawei è diventata un gigante delle Tlc

Oltre ai sussidi, dal 1998 Huawei avrebbe ricevuto circa 16 miliardi di dollari in prestiti, crediti all'esportazione e altre forme di finanziamento da parte di banche cinesi. Il sistema bancario cinese, controllato dallo Stato, sostiene prestiti a basso costo. E secondo il Journal, le strutture di prestito statali per Huawei sono state tra le più grandi della storia. In tutto questo, il ministero degli Esteri cinese ha affermato che Huawei è una società privata «come molte altre in Cina», e che i suoi risultati «sono inseparabili da un buon contesto politico».



La replica di Huawei

Ma non si è fatta attendere la replica di Huawei, che ha anche annunciato un'azione legale contro il quotidiano con sede a New York. L'azienda di Shenzhen ha rigettato ogni accusa con una serie di tweet e un lungo statement. «Ancora una volta – scrivono dal colosso cinese – il Wall Street Journal ha pubblicato falsità su Huawei. Questa volta, le accuse selvagge sulle finanze di Huawei ignorano i nostri 30 anni di investimenti dedicati in ricerca e sviluppo, che hanno guidato l'innovazione e l'industria tecnologica nel suo insieme».

E poi ancora: «negli ultimi 30 anni, abbiamo investito il 10-15% delle entrate annuali in attività di ricerca e sviluppo. Nel 2018 abbiamo speso 15 miliardi, facendo di Huawei la quinta azienda al mondo per investimenti in questo campo. Abbiamo investito oltre 4 miliardi dollari nello sviluppo della tecnologia 5G, più di tutti i principali distributori statunitensi e europei messi insieme». Sulle agevolazioni «il rapporto con il governo cinese non è diverso da qualsiasi altra società privata che opera in Cina.



Non abbiamo mai ricevuto un trattamento speciale. Negli ultimi 10 anni, il 90% del nostro capitale circolante proviene dalle nostre operazioni commerciali. Ogni azienda tecnologica in Cina ha diritto a sussidi, purché soddisfi determinate condizioni. Nell'ultimo decennio, abbiamo ricevuto sussidi statali pari a meno dello 0,3% delle nostre entrate totali annue. Il dato era dello 0,2% per il 2018».

Al di là dei dati, emerge uno scontro ancora vivo fra gli Stati Uniti e Huawei. E molti, sui vari canali social, fanno già notare come anche alcune big statunitensi della tecnologia, come Amazon, abbiano beneficiato di agevolazioni statali su prestiti e fisco. Una storia tutta da scrivere.