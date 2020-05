Quei miliardi riciclati dalle banche dei quattro Paesi «frugali» che temono le frodi Austria, Danimarca, Olanda e Svezia si oppongono al Recovery Fund e puntano su prestiti con controlli “anti frode”. Ma frenano la Ue nel fare luce sugli scandali bancari miliardari per riciclaggio di denaro che hanno colpito Swedbank, Ing, Danske Bank e Raffeisen. di Alessandro Graziani

Il progetto di Recovery Fund europeo da almeno 500 miliardi proposto da Francia e Germania continua a trovare l'opposizione dei quattro Paesi cosiddetti “frugali”: Austria, Danimarca, Olanda e Svezia. Si oppongono al fatto che si punti su trasferimenti a fondo perduto e chiedono che invece si tratti di prestiti da rimborsare, condizionandoli a piani di riforme che i Paesi beneficiari dovrebbero poi implementare per rendere il debito pubblico sostenibile.

Il principio di fondo della bozza di proposta dei “quattro” è l’opposizione alla prima vera mutualizzazione del debito in Europa. Per la Ue si tratterebbe di una vera svolta che la Germania di Angela Merkel si è decisa a perseguire, anche su spinta degli industriali tedeschi, per accelerare nell'integrazione europea e per non rischiare che la crisi dell'Italia e del suo debito pubblico finiscano per travolgere l'intero progetto dell'euro.

I quattro Governi dei più piccoli Paesi nordici hanno peraltro validi e giustificati motivi di storia di finanza pubblica per opporsi a meccanismi di debito solidale. Se l'Italia si è presentata all'appuntamento con la crisi indotta dal Covid 19 con un rapporto debito/pil del 135%, ben diverse sono le pubbliche virtù dei quattro Paesi del Nord Europa che sono arrivati a fine 2019 con rapporti tra debito pubblico e pil ben più che sostenibili: Austria (79%), Olanda (57%), Svezia (41%) e Danimarca (35%).

Partendo da questi dati, sono comprensibili le riserve di chi dovrebbe aumentare il debito dei propri Stati con maggiori contributi al bilancio Ue per evitare che i conti pubblici dei Paesi del Sud Europa finiscano fuori controllo. Più della solidarietà, conterà il comune interesse a far parte di un mercato unico. La trattativa è in corso, si vedrà quale sarà il punto di arrivo.

Meno comprensibile è però l'ulteriore condizione al varo dei Recovery Fund che è stata posta dai quattro Paesi del Nord, ovvero la richiesta che per tutelare i prestiti da possibili “frodi” vi sia un «forte coinvolgimento della Corte dei conti europei, dell'Ufficio Ue anti-frode (Olaf) e della Procura europea (Eppo)». Il sottinteso sarebbe che le 4 nazioni virtuose possono anche accettare di prestare soldi ad altri Paesi europei, ma solo a patto che non vi siano rischi di frode. Il tono sembra riecheggiare quello di certe copertine di Die Welt e denota una supremazia culturale del Nord Europa.