Quei Natali della memoria tra guerra e pace

Dopo avere trascorso due anni con la preoccupazione maggiore della pandemia, c'è stata l'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio e stiamo per arrivare alla fine del 2022 senza una prospettiva concreta di soluzione della guerra. Sia la Russia che gli Stati Uniti ormai sanno che il conflitto dovrà chiudersi con una trattativa diplomatica e non sul campo di battaglia. Ma domenica 11 dicembre Mosca ha respinto l'offerta vaticana di una mediazione, mentre il presidente americano Biden, in una lunga telefonata con Zelensky, ha raccolto solo la «disponibilità» del presidente ucraino a costruire una pace sulle linee e i principi della Carta Onu (quindi resta sospesa la questione della Crimea).

Nella conferenza internazionale di Parigi del 13 dicembre, per gli aiuti di emergenza a Kiev nel settore energetico, consentendo alla popolazione ucraina di superare l'inverno, è stato raccolto un miliardo di euro. Ma intanto da Mosca si torna a citare il possibile uso di armi nucleari e il rischio di uno scontro diretto Nato-Russia, per gli aiuti militari forniti dall’Occidente all'Ucraina. Putin la settimana scorsa ha sì affermato che non ricorrerà per primo al suo arsenale atomico, però ha aggiunto – tra propaganda e retorica – che qualsiasi potenza che attaccherà la Russia con le armi nucleari «sarà cancellata dalla faccia della Terra».

Avremo almeno una tregua d'armi a Natale in Ucraina? La notte del 24 dicembre 1914, durante la Prima guerra mondiale, lungo il fronte tra il Belgio e il Nord della Francia, soldati tedeschi, britannici, francesi e belgi, senza essere autorizzati dai loro comandanti, decidono di non spararsi addosso, escono dalle trincee e si incontrano pacificamente «in quei campi di morte abbandonati da Dio, cosparsi di fori, buche e crateri, nella terra di nessuno tra la patria degli uni e degli altri. All’inizio sono poche centinaia, poi forse diventano alcune migliaia.(…) Una sola sventagliata di mitragliatrice spezzerebbe l'incantesimo, ma nessuno vuole sparare il primo colpo». Sigarette, cioccolato, vino, foto e ricordi vengono condivisi fra un sorriso e un abbraccio, anche se la guerra non è finita e si sta prendendo solo una pausa di nemmeno ventiquattr'ore.

La citazione, poco sopra, è tratta dal libro “Tra guerra e pace – I Natali che hanno fatto la Storia” (fresco di stampa da Interlinea, pagg. 112, € 14). Il volume racconta, con i testi di sette studiosi, alcuni celebri Natali nell'arco di mille e più anni, cominciando dall'incoronazione di Carlo Magno, avvenuta la notte di Natale dell'800 a Roma, quando al termine della Messa celebrata nella basilica di San Pietro, papa Leone III poneva sul capo del re dei Franchi una corona d'oro acclamando «Carolo Augusto piissimo, a Deo coronato magno et pacifico imperatori Romanorum, vita et victoria».

«Stille Nacht» e «Merry Christmas» tra due trincee

La “piccola pace” spontanea e festosa tra soldati nemici, la notte di Natale del 1914, è invece descritta nell'ultimo capitolo del libro, dove si trova l'illustrazione riprodotta in questo articolo, con i soldati tedeschi e britannici, usciti dalle opposte trincee, che si prendono sottobraccio e scambiano i loro copricapi davanti a un mini-albero di Natale (fonte “The Illustrated London News” del 9 gennaio 1915).