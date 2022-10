Quel braccio di ferro tra russi e americani che deciderà il futuro di internet

Alla fine all'Itu non c'è stata partita, neanche a scrutinio segreto: l'americana Doreen Bogdan-Martin, veterana dell'Itu e attuale direttore della divisione per lo sviluppo delle Tlc, ha vinto con una maggioranza di 139 a 25, diventando così la prima donna a ricoprire la carica di segretario generale dell'Itu nei suoi 157 anni di storia.

Nata nel 1865, sotto il segno del telegrafo e del codice Morse, l'organizzazione ha attraversato la trasformazione delle comunicazioni mondiali fino all'internet. Ed è proprio attorno al web e al suo futuro che si giocava la partita di un'organizzazione che raggruppa 190 Stati ma anche più di 900 tra aziende, centri di ricerca e Ong.

Goran Marby, capo dell'Icann, aveva messo in guardia nel pieno della sfida che la posta in gioca era altissima: «In futuro le persone in tutto il mondo potrebbero non essere in grado di connettersi a un'unica internet interoperabile». Forse lo ha fatto in maniera strumentale, ma Ismailov non aveva nascosto le sue intenzioni quando aveva sostenuto che la sua candidatura era un modo per contrastare il “dominio” americano sul web.

Sotto la guida del cinese Zhao l'Itu aveva spalleggiato la Belt and road initiative di Pechino e messo in cantiere un'auspicata nuova versione dell'Ip che minacciava una balcanizzazione di internet introducendo qualche forma di centralizzazione. Non è un mistero che ci fosse anche una sintonia con Mosca per quanto riguarda la governance di internet e la possibilità di mantenere una sovranità nazionale, vale a dire la possibilità per ogni Stato di regolamentare (e controllare?) la propria parte di rete.

Per 40 anni il web ha rappresentato un universo di cooperazione e di fiducia trasversale al mondo. Ma, come già la cooperazione scientifica nello spazio, non si può pretendere che sia immune alle tensioni geopolitiche. La minaccia è dietro l'angolo.