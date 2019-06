Quel lungo derby in Borsa tra il “chitarrista” Valeri e il “marinaio” Perilli

Si diceva, Perilli. Anche lui si avvia serenamente verso i 60 anni (a dicembre 2019 ne festeggerà 59), ma come Valeri pare lo stesso giovanotto intraprendente di 30 anni fa, a parte qualche ciuffo di capelli bianchi. Perilli è il marinaio, o il “marine militare”, per tutta Piazza Affari. Non solo perché ogni momento libero lo dedica alla barca a vela ma perché da giovane è stato per due anni Ufficiale per la Marina Militare Italiana e ha conservato, nello stile, un certo tratto militaresco nella gestione dei rapporti di lavoro e della gerarchia. E' uomo di mondo, è cresciuto nella grande scuola della vecchia Euromobiliare di Alberto Milla e di Guido Roberto Vitale. Ma non c’è dubbio che il team dei fedelissimi lo ha sempre riconosciuto come il leader carismatico. Non solo perché è da sempre il loro “capo”, come lo chiamano tuttora parlando tra di loro i dipendenti della nuova Equita, ma perché lo vivono come il più bravo del team. Così come capita a Valeri in Intermonte, dove la leadership non è imposta dall'alto per gerarchia ma accettata da tutti per le capacità e le competenze.



Entrambi hanno lo stile di gestione delle risorse umane dei vecchi “paron”: sfuriate e cazziatoni immerorabili, gesti di aiuto e solidarietà privata che tutti internamente alle due aziende ricordano e che hanno contribuito a galvanizzare i team. Sintetizzando il tratto umano e lavorativo di entrambi, si potrebbe dire che culturalmente non sono i più vecchi dei giovani ma i più giovani della vecchia guardia. Hanno prima rimpiazzato gli ex agenti di cambio, da cui tanto hanno imparato, e sono stati poi i più bravi a inventarsi il nuovo mestiere della banca d’investimento Made in Italy per compensare i ricavi calanti - causa tecnologia - del brokeraggio azionario. Facendolo, hanno anche creato posti di lavoro qualificati nell'industria finanziaria italiana. Bella coppia, verrebbe da dire. «Coppia? Bravissimi ma non li accomunate mai in niente, quei due non si sopportano. Mazzola e Rivera, in confronto, a Milano erano due grandi amici», commenta un ex broker rivale.

In effetti, il duello Perilli-Valeri va oltre la normale competizione. E sopravvive tuttora in nome di una rivalità che forse risale alle origini dei diversi mondi di appartenenza o più semplicemente alle tante battaglie competitive sostenute - con ogni mezzo - nel “catino” rimpicciolito di Piazza Affari. Entrambi, peraltro, negli ultimi anni hanno avuto l’intelligenza di fare un mezzo passo indietro per promuovere la trasformazione delle due vecchie sim in boutique finanziarie attive con successo nell'm&a. Equita si è anche quotata in Borsa, Intermonte non ancora. Trasformare un’azienda non è mai facile, Perilli e Valeri (o Valeri e Perilli) ce l’hanno fatta. Creando due realtà che sul mercato incidono. Chiedo a un banchiere d’affari che li conosce e stima entrambi: avrebbe senso se Intermonte ed Equita si aggregassero per costruire un grande polo italiano nel loro settore? «Loro e i loro team sono così bravi che insieme farebbero concorrenza totale a Mediobanca e altri big - spiega il banker - ma conoscendo Valeri e Perilli, credo che l'idea di mettersi insieme abbia la stessa probabilità' di una fusione tra Inter e Milan». Forse anche meno. Il derby milanese della finanza e' destinato ad andare avanti a lungo.