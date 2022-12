Quel feedback che semplifica la vita

Uno strumento aggiuntivo che può essere adottato con la stessa finalità è quello dei “feedback”. Un “feedback”, in questo senso specifico, non è altro che un’informazione relativa alle possibili conseguenze di una certa azione. Se vuoi fumare una sigaretta devi essere informato dei potenziali rischi di tale scelta, per esempio, attraverso un messaggio chiaro e inequivocabile scritto sul pacchetto, magari affiancato dall’immagine di come potrebbero trasformarsi i tuoi polmoni. In senso più ampio le valutazioni di impatto ambientale e la loro discussione pubblica prevista, per esempio, in fase di approvazione di opere infrastrutturali è un’altra forma di feedback che viene dato ai decisori pubblici e alla popolazione circa le possibili conseguenze della costruzione di un ponte, di una diga, di un parco eolico, etc.

Allo stesso modo funziona il “Rapporto Europeo sui gas serra” redatto all’Agenzia Europea per l’Ambiente che ogni anno rende noti di dati sulle emissioni di gas climalteranti dei vari paesi dell’Unione. Una adeguata divulgazione di questi dati ed una ampia discussione pubblica degli stessi aiuterebbe certamente ad indirizzare meglio le scelte degli elettori e quindi dei governi.

Ma non basta solo divulgare i dati perché questi diventino automaticamente un feedback efficace. Il Governo degli Stati Uniti fin dal 1975 obbliga i costruttori di automobili ad indicare i consumi dei vari modelli in modo da utilizzare il meccanismo della concorrenza per indurre i consumatori e, di conseguenza, anche il lato dell’offerta, a scelte più sostenibili dal punto di vista energetico. In questi anni però si è visto che la pubblicazione dei dati sui consumi non ha mai prodotto l’effetto sperato. Questo perché tali dati, pur essendo precisi e corretti, sono difficili da interpretare.

Per questo, a partire dal 2008, l’Agenzia USA di Protezione dell’Ambiente richiede che i dati di consumo siano trasformati in costi di esercizio. “Quanto mi costerà, dato l’andamento del prezzo dei carburanti, comprare quest’auto piuttosto che quest’altra?” È questa la domanda che ogni acquirente, in fondo, si pone. Ed è a questa domanda a cui i dati sui consumi devono offrire una risposta chiara e di facile comprensione. Questo, ora sì, che rappresenta un efficace “feedback”.

Allo stesso modo occorrerebbe operare con l’efficientamento energetico degli immobili, che in Europa, sono responsabili del 40 per cento del consumo di energia. La certificazione della classe energetica è ancora un dato quasi esoterico, ignoto ai più. Dovrebbe diventare oggetto comune di conversazione. In questa direzione vanno quelle app che ci consentono di monitorare in tempo reale il consumo dei nostri apparati elettrici.