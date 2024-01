Quel filo che lega sempre più l’impresa ai diritti umani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mentre a Dubai la Conferenza delle Parti della Convenzione Onu sul cambiamento climatico (Cop28) siglava l’impegno di limitare il ricorso a carbone e combustibili fossili, a Bruxelles, Consiglio, Commissione e Parlamento europeo hanno raggiunto l’accordo sull’adozione della Direttiva sulla corporate sustainability due diligence (la cosiddetta Csddd o Cs3d).

Questa direttiva – la cui pubblicazione è prevista per la primavera del 2024 – intende rivoluzionare il modo di fare impresa. A tre anni dall’inizio dell’iter legislativo, la direttiva segna la fine dei processi volontari di responsabilità sociale di impresa, perseguendo obiettivi ben più ambiziosi rispetto all’attuale normativa europea in materia di Esf e sostenibilità: le imprese dovranno rispettare i diritti umani e gli standard ambientali lungo le proprie catene del valore, anche al di fuori dell’Unione europea. Per adempiere a questi obblighi le società dovranno adattare il business, le strategie aziendali, le politiche di procurement e i modelli contrattuali, nonché introdurre nuovi meccanismi di mappatura e misurazione degli impatti, audit, reclamo e controllo (la cosiddetta human rights and environmental due diligence - Hredd).

Per i prossimi anni, e ragionevolmente già prima del recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali, la Hredd impegnerà tutte le società comprese nel suo ambito d’applicazione. Stando a quanto rivelato dalle istituzioni europee, si tratterà delle imprese con sede nell’Unione con più di 500 dipendenti e un fatturato netto mondiale di almeno 150 milioni di euro, di euro, con soglie più basse per settori considerati a rischio, come agro-alimentare, tessile ed estrattivo. Dopo un periodo transitorio, invece, saranno comprese anche le imprese non europee che realizzino lo stesso fatturato netto nel mercato europeo. In tutti i casi, saranno coinvolte indirettamente anche tutte le piccole e medie imprese incluse nelle loro catene del valore.

L’Unione europea detta pertanto a livello mondiale le nuove regole della sostenibilità d’impresa, ponendo un fortissimo accento sui diritti umani. Tutte le grandi società che operano nel mercato europeo dovranno mappare gli effetti negativi, potenziali o effettivi, delle attività loro, delle loro società controllate e dei partner contrattuali e, in consultazione con gli stakeholders, prevenire e rimediare in qualunque parte del mondo le violazioni

che dovessero avvenire lungo la catena del valore. Il mancato adempimento di questi obblighi sarà punito con sanzioni fino al 5% del fatturato, mentre il verificarsi di violazioni dei diritti umani o dell’ambiente lungo la catena del valore, se riconducibile all’inadempimento degli obblighi gravanti sulle imprese, ne determinerà la responsabilità civile e l’obbligo di risarcire i danni causati alle vittime. L’adempimento degli obblighi potrà incidere anche sull’aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni.

Viste le resistenze di alcuni Stati membri - in particolare la Francia - la Direttiva coprirà solo limitatamente le istituzioni finanziarie; banche, assicurazioni e fondi saranno all’inizio soggette solo parzialmente a questi obblighi. Come indicato nei press release, il ruolo delle istituzioni finanziarie potrà però cambiare in occasione delle future revisioni

della normativa. In passato, la finanza ha guidato l’evoluzione del rating Esg: scopriremo in futuro se il suo potere di influenza verrà messo al servizio anche dei diritti umani.