Quel filo rosso che lo legò sempre all’America di Valerio Castronovo

Versatile ed eccentrico, con una singolare ampiezza di orizzonti e una vocazione cosmopolita, insieme a un forte attaccamento alle tradizioni identitarie della sua città.

Questi tratti distintivi di Gianni Agnelli segnarono il modo con cui ha gestito i suoi “compiti dinastici” a capo della Fiat e concepito la sua linea di condotta quale autorevole rappresentante del mondo imprenditoriale nella vita pubblica. Una sorta di fil rouge ha improntato costantemente su entrambi questi versanti il suo itinerario: l’estrema importanza da lui attribuita allo sviluppo di salde relazioni con i Paesi più avanzati.

Che gli Stati Uniti fossero destinati a costituire il polo di riferimento per eccellenza della Penisola, aveva cominciato ad apprenderlo ben prima della Guerra fredda, nell’estate del 1939, quando il nonno, il fondatore della Fiat, l’aveva mandato, all’indomani del diploma liceale, in viaggio-premio per un giro di quattro settimane in America, con nel mezzo una visita a Detroit, alla fabbrica- modello della Ford. Successivamente, a prepararlo alla successione di Valletta era stato Enrico Cuccia, mettendolo in contatto con alcuni esponenti fra i più titolati dell’establishment d’Oltreatlantico: a cominciare da André Meyer, a capo della Lazard, che dal 1959 faceva parte del Consiglio d’amministrazione di Via Filodrammatici. Quel che stava allora a cuore al leader di Mediobanca era di scongiurare un’eccessiva invadenza del potere politico nel sistema economico, al fine di mantenere un rapporto equilibrato tra mano pubblica e mano privata e, quindi , di garantire l’assetto proprietario delle principali dinastie imprenditoriali.

Dal canto suo, Agnelli era entrato, dal 1952, in rapporti di amicizia con John Kennedy quando il giovane governatore del Massachusetts aveva iniziato la scalata ai vertici della vita politica. Del programma sulla “Nuova Frontiera” lo aveva colpito soprattutto la fiducia nelle proprie forze e lo slancio riformatore di Kennedy, anche in quanto li considerava congeniali al suo gusto per la sfida e al suo spiccato senso del futuro.

Perciò, in quella sorta di “ discorso della Corona”, da lui tenuto il 20 maggio 1966 a Villar Perosa, davanti all’intero management del Lingotto e di Mirafiori, Agnelli aveva evocato il Kennedismo quale espressione ideale dei fermenti e delle aspettative del proprio tempo, per marcare e avvalorare così il suo intento di voltare pagina rispetto al passato, alle contrapposizioni frontali sul terreno delle relazioni industriali, in nome di comuni obiettivi di sviluppo economico e di evoluzione sociale.