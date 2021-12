Quel filo sottile che lega plusvalenze e fair play finanziario

Il filo rosso è evidente nel confronto tra club Uefa e club a vocazione nazionale. Dopo il fair play, il numero complessivo di trasferimenti per squadra cresce del doppio per i club Uefa rispetto a quelli nazionali; i trasferimenti di giocatori del vivaio (che massimizzano le plusvalenze) registrano un +25% per i club Uefa, e sono stabili per i club nazionali; il profitto medio da trasferimento (la plusvalenza registrata), partendo da valori identici prima dell’introduzione della norma, cresce del 115% medio per i club Uefa, con un picco del +141% medio, nel caso di operazioni di scambi di giocatori (c.d. “a specchio”).

Insomma: l’introduzione del fair play Uefa sembra essere stato un catalizzatore per il mercato degli Rdt, trainato dai club che avevano come loro obiettivo quello di partecipare alle competizioni. Per certo, non era questo un obiettivo del fair play finanziario, né atteso e neanche desiderato. Ma le regole si possono cambiare.