Quel giorno in cui gli inglesi bruciarono il Campidoglio: e consacrarono Washington L’incendio appiccato nel 1814 dalle truppe britanniche cambiò l’atteggiamento degli americani verso le grandi sedi del governo di Antonella Scott

Usa, attentato alla democrazia: 4 morti nelle proteste pro-Trump

L’incendio appiccato nel 1814 dalle truppe britanniche cambiò l’atteggiamento degli americani verso le grandi sedi del governo

4' di lettura

L’attacco a Capitol Hill non ha precedenti nella storia americana, ripetono i commentatori. In effetti, per risalire a un’altra irruzione nelle sale che ospitano i rappresentanti del popolo nei due organi legislativi degli Stati Uniti, la Camera dei Rappresentanti e il Senato, bisogna risalire alle origini di questo luogo scelto nel centro esatto della capitale e dove George Washington, nel 1793, pose la prima pietra di quello che sarebbe diventato il simbolo della democrazia statunitense.

Il Congresso era già in funzione ma la costruzione non ancora ultimata quando, nell’agosto 1814, l’edificio venne attaccato e messo a fuoco dalle truppe britanniche: la guerra del 1812 era stata dichiarata dagli americani per rispondere alle interferenze commerciali dell’Inghilterra nei traffici sull’Atlantico. Nell’estate del 1814, spazzate le difese statunitensi entrando dalla baia di Chesapeake, un contingente britannico era arrivato a occupare Washington insieme a parte della costa orientale, appiccando fuoco agli edifici governativi: oltre al Campidoglio, la Casa Bianca.

Loading...

Impreparati contro l’Impero

Duecento anni dopo, il Washington Post pubblicò un lungo resoconto di questi avvenimenti in un articolo ora riproposto. 24 agosto 1814, le sette del mattino: «La giornata iniziò come tante altre a Washington, con un incontro terribilmente lungo segnato da confusione, disinformazione e indecisione. I britannici stavano arrivando, marciando in direzione di Washington». L’obiettivo preciso degli invasori non era chiaro, ma «le loro intenzioni erano sicuramente maligne». E gli Stati Uniti impreparati ad affrontare l’Impero britannico.

James Madison, quarto presidente di questi giovani Stati Uniti, repubblicano come il predecessore Thomas Jefferson, aveva convocato un consiglio di guerra con i generali e i membri del governo. John Armstrong, ministro per la Guerra, «in clamoroso ritardo alla riunione, aveva sostenuto nei giorni precedenti che i britannici non avrebbero attaccato Washington, perché era troppo poco importante, con i suoi soli 8.000 abitanti e pochi, grandiosi edifici governativi sparsi a grande distanza l’uno dall’altro».

Gli inglesi erano 4.500, soldati forgiati nelle guerre napoleoniche. Gli statunitensi schierarono a difesa della capitale 5.500 uomini, per la maggior parte milizie locali, composte da agricoltori e commercianti malamente addestrati. E così la riunione del governo si vide recapitare un bollettino secondo cui il nemico era ormai a Bladensburg, a sole sei miglia dal Campidoglio. «I generali si precipitarono sul campo di battaglia, Madison decise di andare anche lui, qualcuno gli diede due pistole. Era un agosto terribilmente caldo e secco, il sole picchiava».