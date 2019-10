Quel «profumo d’intesa» che ha eccitato le Borse mondiali Potremmo ciamarlo «profumo d’intesa». Perché sono bastati l’odore di un accordo (pur minimo) tra Stati Uniti e Cina e la riapertura dei negoziati su Brexit per far volare i listini. Ecco i rialzi della settimana. di Morya Longo

Potremmo chiamarlo «profumo d’intesa». Perché è stata questa fragranza, che mancava da tanto tempo sui mercati, a rendere la settimana sulle Borse una di quelle da incorniciare. Da un lato la speranza di un’intesa, pur interlocutoria e minima, tra Stati Uniti e Cina ha ridotto i timori di un’escalation della guerra commerciale. Dall’altro la riapertura di «negoziati intensi» tra Unione europea e Gran Bretagna ha creato una certa speranza per una Brexit consensuale entro ottobre. Due intese il cui “profumo” è stato sentito chiaro e forte dai mercati.

Così le Borse hanno chiuso la settimana tutte con forti rialzi. In Europa è Francoforte a segnare la performance maggiore (essendo quello tedesco il listino più penalizzato da una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina): nella settimana la Borsa tedesca ha infatti guadagnato il 4,15%. Da inizio anno resta invece Milano la piazza migliore (con un rialzo superiore al 20%), consolidato con il +3,24% realizzato quest’ultima settimana. Rialzi analoghi per Parigi (+3,23%), Madrid (+3,48%) e in maniera inferiore Stati Uniti. Più cauta, in settimana, Londra, che ha beneficiato solo alla fine dei «negoziati intensi» tra Gran Bretagna e Unione europea.

Profumo d’intesa tra Usa e Cina

È proprio la speranza di un accordo sui due fronti più caldi e preoccupanti a dare un po’ di sollievo ai listini. Il motivo è che un’escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina (cioè nuovi dazi e contro-dazi applicati alle importazioni di entrambi i Paesi) avrebbe un impatto forte sul commercio globale, che sta già rallentando. E dunque sull’economia. Dunque sulle Borse. La sola sensazione che le due parti vogliano trovare un accordo, seppur ancora minimo, è dunque sufficiente per calmare gli animi sui mercati. E per farli salire.

Pochi numeri fanno capire perché. Secondo i dati di JP Morgan Asset Management, se a marzo 2018 (quando la Casa Bianca ha varato la prima ondata di dazi sulle importazioni cinesi) il commercio internazionale cresceva a un ritmo del 5% l’anno, ora la crescita è scesa sotto zero. Insomma: i dazi già varati da Usa e Cina hanno già avuto un effetto “ibernazione” per il commercio globale. Questo congelamento ha avuto una conseguenza immediata: ha fatto cadere la fiducia delle imprese e, di conseguenza, ha “ibernato” anche i loro investimenti. Morale: se a marzo 2018 gli investimenti delle imprese dei Paesi industrializzati crescevano intorno al 4% annuo, ora la crescita è pressoché a zero.