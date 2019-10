Quel pugno di magistrati che fa pagare le tasse a web companies, banche e griffe Nato dall’intuizione del procuratore Francesco Greco, il “Modello Milano” ha già consentito di recuperare 5,6 miliardi di evasione fiscale. La ricetta vincente è la collaborazione con Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Dogane e Bankitalia<b/> di Angelo Mincuzzi

(Adobe Stock)

6' di lettura

Quante scuole si possono ristrutturare con 5,6 miliardi di euro? Quanti ospedali? Quanti treni per i pendolari si possono acquistare? E quanti servizi per i più svantaggiati si possono fornire? Ci vuole un po' di pazienza per calcolarlo ma a colpo d'occhio si può dare già una risposta. Le cose che si possono fare sono tante. Tantissime. E utili. Soprattutto se questi soldi sono presi da chi le tasse non le paga.



In Italia c'è un gruppo di magistrati che la lotta alla grande evasione la combatte da tempo e che a giudicare dai soldi recuperati lo fa con ottimi risultati. Con le loro inchieste e con tanta abnegazione, la pattuglia di magistrati ha consentito all'Italia di incamerare l'importo di una manovra finanziaria: 4,4 miliardi già incassati, un altro miliardo e 250 milioni di euro in procinto di arrivare.



Il tesoretto arriva da banche e web company

Il loro “covo” è il Palazzo di giustizia di Milano, lo stesso che quasi trent'anni fa scoperchiò per primo Tangentopoli con l'inchiesta Mani pulite avviata da Antonio Di Pietro. E il “tesoretto” è stato recuperato principalmente da società e banche coinvolte in inchieste su evasione fiscale e appropriazioni indebite.

Il più delle volte si è trattato di società estere, come le web company Google, Apple, Facebook e Amazon, o come le banche svizzere Credit Suisse e Ubs, o il gruppo francese del lusso Kering, proprietario del marchio Gucci. Ma non sono mancate le società italiane, come Mediolanum, Prada o Armani. E le famiglie impreditoriali, come i Riva (ex proprietari dell'Ilva) dai quali sono stati recuperati poco meno di 1,3 miliardi di euro, finiti nel risanamento ambientale dell'impianto di Taranto.



Il segreto del “Modello Milano”

Come ha potuto uno sparuto gruppo di magistrati, peraltro oberati di lavoro e con pochi mezzi rispetto agli utili miliardari delle multinazionali, riuscire a recuperare una somma così ingente?

La risposta l'ha data il procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, presentando il Bilancio sociale della Procura di Milano. Sono solo due parole: «Modello Milano».