Quel rinoceronte davanti al cinema Fulgor

Castel Sismondo, a poca distanza, intanto si riflette oggi nello specchio di acqua prospiciente, avvolto da un leggera nebbiolina ricreata artificialmente per richiamare la scena dell’apparizione del transatlantico Rex nel film Amarcord. Poi, all’interno, del maniero quattrocentesco si è accolti dalla splendida Giulietta Masina, da Anita Ekberg che bacia intensamente il suo e nostro Marcello, dai costumi del film Casanova in quel Fellini Museum che, a trent’anni dalla morte del cineasta, è diventato la casa interattiva della sua filmografia. Più analogica e forse per questo intensa da intraprendere appare l’esperienza immersiva ubicata qualche decina di metri più avanti in quel Cinema Fulgor che continua a fungere a pianterreno da sala cinematografica, mentre in quello superiore ospita le locandine e altri cimeli: nel sottotetto sono proiettate le pellicole, si ode la voce originale di Federico e c’è anche il bar in cui prendere un caffè sentendo impalpabile e vicino più che mai l’uomo dalla sciarpa rossa e il cappello di lana a quadretti. Per incontrare il rinoceronte femminile de E la Nave va bisogna uscire dal retro: si chiama Rina. E’ in bronzo e a grandezza naturale. Lo si può toccare, ripensando alla battuta finale di quella pellicola sull’ottima qualità del suo latte. Rimini è proprio una città di persone e animali esotici.

